GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±ya kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rpriz... Yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±kacaÄŸÄ± gÃ¼n gÃ¶zÃ¼nÃ¼ hastanede aÃ§tÄ±

Haberin DevamÄ±

One Direction grubuyla Ã¼nlenen 33 yaÅŸÄ±ndaki Malik, beÅŸinci solo albÃ¼mÃ¼ Konnakol'un piyasaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± 17 Nisan gÃ¼nÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan, hastanede olduÄŸunu bildiren bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

HayranlarÄ±na, bu zor gÃ¼nÃ¼nde ve her zaman kendisine gÃ¶sterdikleri destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eden Zayn Malik "Uzun bir hafta oldu. Beklenmedik bir ÅŸekilde iyileÅŸme sÃ¼recim hala devam ediyor" diye seslendi.

Â

Zayn Malik, beÅŸinci solo albÃ¼mÃ¼nÃ¼n piyasaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n heyecanÄ±nÄ± bile yaÅŸayamadÄ±.Â



Hastanede olmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§in planlanan etkinliklere katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± da belirten Zayn Malik "Bu hafta sizi gÃ¶remeyeceÄŸim iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Siz olmasaydÄ±nÄ±z bugÃ¼n bulunduÄŸum yerde olamazdÄ±m. GÃ¶sterdiÄŸiniz anlayÄ±ÅŸ iÃ§in hepinize minnettarÄ±m" diye yazdÄ±.

Haberin DevamÄ±

Malik, bu arada kendisiyle ilgilenen hastane ekibine de teÅŸekkÃ¼r etti. Onlara "Hepiniz efsanesiniz" diye seslendi.

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± neden hastanede olduÄŸunu ise aÃ§Ä±kÃ§a belirtmedi.

Malik, paylaşımında hayranlarına kendisine gösterdikleri destek için teşekkür etti. Tıp ekibine de "efsanesiniz" diye seslendi.

Malik'in 5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Khai'nin annesi ve eski sevgilisi Gigi Hadid ise konuyla ilgili sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla dikkat Ã§ekti.



Bu arada Zayn Malik'in eski sevgilisi top model Gigi Hadid, konuyla ilgili herhangi bir aÃ§Ä±klama ya da sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yapmadÄ±.

Malik ile iliÅŸkisinden 5 yaÅŸÄ±nda Khai adÄ±nda bir kÄ±zÄ± olan Hadid, tam tersine konuyla ilgisiz Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±yla dikkat Ã§ekti.

Gigi Hadid, Malik ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸktan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Khai'ye "Ã‡uma gÃ¼nÃ¼ eÄŸlencesi. Biliyor muydunuz? KurbaÄŸalar su iÃ§mezler. Suyu derileri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla emerler. Sevgiler, annen" yazdÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Malik'in eski sevgilisi Hadid, ilişkilerinden dünyaya gelen kızları Khai'ye yazdığı mesajında kurbağaların su içmediğini, suyu ciltleriyle emdiğini öğretti.

ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NE SÃ–YLEDÄ°ÄžÄ° SÃ–ZLER TARTIÅžMA YARATTI

Zayn Malik geÃ§en yÄ±lÄ±n son dÃ¶neminde Gigi Hadid hakkÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi sÃ¶zlerle tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡alkantÄ±lÄ± bir aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi olduÄŸu Gigi Hadid'i elbette sevdiÄŸini ama onun iÃ§in aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nden emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu sÃ¶zler yÃ¼zÃ¼nden Gigi Hadid'i kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle Ã§ok eleÅŸtirildi Zayn Malik.

Haberin DevamÄ±

Â