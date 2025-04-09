Zaten kilo verip incecik olmuştu... Bir de annesinin dilini şakır şakır konuşunca koca bir ülkenin gönlünü hoş etti

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Öyle ya da böyle genel anlamda bir magazin ya da ülkelerinin tanıtımı için önemli bir figür olarak varlıklarını sürdürüyorlar.

Üstelik kuşaklar değiştikçe yaş alanların yerine yenileri de geliyor... Uzun sözün kısası bir tür masal gibi görülen hayatları merak uyandırıyor.

Kimlerden mi söz ettik?

Dünyanın dört bir yanında varlıklarını sürdüren kraliyet ailelerinden. Birçok insanın aklına bu tanımı duyunca İngiliz kraliyet ailesi, günümüzde de en çok Galler Prensesi Kate Middleton geliyor.

Ama Avrupa'nın başka ülkelerinde de taçlı aileler var.

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BİR GÜN KRALİÇE OLACAK

İşte bunlardan biri de Hollanda kraliyet ailesi.

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Kral Willem Alexander yönetimindeki ailenin bugüne kadar en çok ilgi çeken üyesi Kraliçe Maxima oldu hep. Arjantinli kraliçe, giyimi kuşamı, uzun boyu, samimi tavırları, yüzünden eksik etmediği gülümsemesi, takıp takıştırdığı küpeleri, kolyeleri ve bilezikleriyle hep ilgi odağı oldu.

Şimdi ise görünüşe göre ciddi bir rakibi var.

Üç kızının büyüğü olan, geleceğin Hollanda kraliçesi, Veliaht Prenses Catharina Amalia…

21 yaşındaki Amalia, zamanı geldiğinde tahtı babasından devralacak. Hayatı boyunca o gün için hazırlandı ama artık öğrendiklerini pratiğe dökme zamanı da geldi.

Genel olarak babası Willem Alexander ve annesi Maxima ile birlikte bazı etkinliklere katılan Amalia, son dönemde artık yalnız başına da ailesini ve ülkesini temsil ediyor.





İSPANYOL HALKINA LALE BAHÇESİYLE TEŞEKKÜR ETTİ

Bunun son örneğini de geçtiğimiz hafta sonu sergiledi... Amalia, yalnız başına İspanya'nın Madrid kentine gitti ve orada bir lale bahçesinin açılışını yaptı.

Madrid'de Plaza de Oriente'de bulunan bu lale bahçesi, Amalia'nın bağışlarıyla ortaya çıktı. Genç Prenses'in bunu yapmasının ise bir nedeni var.

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2022 yılında sadece Amalia değil bütün ailesi kabus dolu bir dönem yaşadı. Prenses, kaçırılma tehdidiyle karşılaştı. Bunun üzerine ailesi onu İspanya'nın Madrid kentine gönderdi.

Amsterdam Üniversitesi'nde siyaset, psikoloji, hukuk ve ekonomi eğitimi alan Amalia okuluna da Madrid'de devam etti. 2022 yılında ülkesini bırakan Amalia, tehditler sona erince ülkesine döndü.

İşte Amalia da İspanyol halkına teşekkürlerini sunmak için Madrid'de bir lale bahçesi düzenletti. Bahçenin açılışını da Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida ile birlikte yaptı.

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AKICI ŞEKİLDE İSPANYOLCA KONUŞTU, GÖNÜLLERİ FETHETTİ

O tören sırasında hayatının bir döneminde fazla kilolarıyla dikkat çeken Amalia'nın iyice zayıflamış olması dikkat çekti.

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Ama sadece bu kadar değildi. Genç kız, çok akıcı bir şekilde İspanyolca konuşarak da halkın sempatisini topladı.

Belli ki İspanyolca konuşulan bir ülkede yani Arjantin'de doğup büyüyen annesi Kraliçe Maxima, kendi ana dilini çocuklarına öğretmekten vazgeçmemişti.

Şöyle bir bakarsak Catharina Amalia, büyüyüp yaş aldıkça dünya sosyetesinin ve soylu ailelerin en gözde gelin adaylarından biri...

Tıpkı İspanya'daki Leonor, Norveç'teki Ingrid Alexandra, Belçika'da Elisabeth İsveç'teki Victoria ve kızı Estelle gibi onun babası da zamanı geldiğinde tahtını geleneksel olduğu üzere oğluna değil kızına devredecek.

Gelecekte babası Kral Willem Alexander'ın yerine ülkesinin tahtına geçecek olan Amalia, Avrupa'nın soylu ailelerinin de ilgi odağında. Yani birçok kişiye göre geleceği parlak ideal bir elin adayı.

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Amalia, yakın bir döneme kadar fazla kilolarıyla eleştiri alıyordu. Önce annesi Maxima zayıfladı, ardından da kendisi.





Genç kız bir süredir incelmiş fiziğiyle konuşuluyor.





DÜNYAYA GELİŞİ 101 PARE TOP ATIŞIYLA İLAN EDİLDİ

2003 yılında dünyaya gelişi yüz bir top atışıyla kutlanan Amalia, küçücük yaşlarından itibaren gelecekteki konumuna uygun bir şekilde yetiştirildi.

Bu nedenle bir süre manşetleri işgal eden Amalia, ondan bir yıl önce de başka bir konuyla gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

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O dönemde ülkesinin başbakanı Mark Rutte'ye bir mektup yazarak kendisine verilecek olan 111 bin euroluk ödemeden feragat ettiğini açıkladı genç prenses.

Bu paranın Prenses'e hem maaş hem de personel giderleri için verileceğini hatırlatalım. Fakat Amalia bundan vazgeçerek halktan ailesine yönelen "fazla masraf oluyorlar" eleştirilerini de azaltmış oldu.

Amalia o dönemde yaptığı açıklamada kraliyet görevlerini tam olarak üstleninceye kadar devletten herhangi bir ödenek almayacağını belirtti.

SINIRLARI AŞAN BİR AŞKTAN DÜNYAYA GELEN İLK ÇOCUK: Bu arada Prenses Amalia, dönemine damga vuran ülkeler arası bir aşkın da ilk meyvesi. Dünya sahnesinin en renkli simalarından biri olan annesi Maxima 1971 yılında Arjantin'de dünyaya geldi.Ülkeyi 1976 le 1983 yılları arasında yöneten General Jorge Rafael Videla hükümetinin yani darbe hükümetinin tarım bakanı olan Jorge Zorreguieta'nın kızı Maxima. Maxima eğitimini ülkesinde çift dilli okullarda tamamladıktan sonra Avrupa ve ABD'de çalışmaya başladı. İşte o sırada da hayatını değiştiren yani ona kraliçelik yolunu açan tanışma gerçekleşti. Bir arkadaşının davetiyle gittiği İspanya'nın Sevilla kentinde o sırada henüz veliaht prens olan Willem Alexander ile tanıştı.

Willem, ilk anda kim olduğunu ona söylemedi. Maxima gerçeği sonradan öğrendi. Hatta ilk anda ona inanmadı ve şaka yaptığını sandı.

Aslına bakılırsa Maxima'yı Hollanda'ya çağıran arkadaşı "Seni bir prens ile tanıştıracağım" demişti. Görünüşe göre o arkadaşı sözünü tuttu.

Arkadaşlıkları aşka dönüştü ve sonunda 2002de evlendiler. Maxima'nın babasının darbeci hükümetin bakanı olması nedeniyle düğüne katılmasına izin verilmemesi o dönemde çok konuşulmuştu. Maxima'nın düğününde boynu bükük kalsa da çift evlendi.