Zara’dan Çin’ce şarkı performansı...

Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı programın son bölümüne şarkıcı Zara konuk oldu.

Zara programda, İzmir’de yapılan ve tüm dünya dillerinde şarkıların söylendiği bir gecede Çin’ce şarkı söylediğini anlattı. Ercan Saatçi’nin ricası üzerine Zara, aynı parçayı bu kez de programda söyledi. Zara’nın performansı karşısında çok şaşıran Saatçi, “Söylerken gerçekten Çin’li oldun, Çin’li konuğumuz var” dedi.

Çok Akustik yeni bölümü ile 04 Temmuz Cumartesi gecesi 23.45’de Kanal D’de..