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Zara: O dönemde şöhret zordu

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#Hülya Koçyiğit#Zara#Film Gibi Hayatlar
Zara: O dönemde şöhret zordu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 10:57

Zara, Hülya Koçyiğit’in sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu.

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Ünlü sanatçı, “Birincilikler beni konservatuvara götürdü. Bildiğim tek türkü Kırşehir türküsüydü. Tüm sınavlara da bu türküyle girdim ve iki defa birinci oldum. Bu türküyle TRT’de çok değerli şeflerle çalıştım” dedi.

Şöhretin başlangıçta zorlayıcı olduğunu dile getiren Zara, “İlk albümüm çok ses getirdi. Henüz 20 yaşındayken bir arabam oldu, beni görenler kornaya basıp selam verirlerdi. O zaman ünlü olduğumu anladım. O dönemde şöhrete adapte olmak zordu ama şimdi herkes ünlü” ifadelerini kullandı.

Türk halk müziğine olan bağlılığını vurgulayan sanatçı, “Günümüzde Türk halk müziği okumak büyük bir idealizm gerektiriyor. Bu müziğe kendi kültürüne sahip çıkan, Anadolu’da yetişen insanlar sahip çıkıyor. Yurtdışında tanınmak için bir kimliğimizin olması şart” dedi.

 

 

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#Hülya Koçyiğit#Zara#Film Gibi Hayatlar

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