En acı doğum günü

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18'ine adım attığı yani reşit olduğu 2023'ten bu yana ailesinin gözbebeği haline gelen Asturias Prensesi, bu yıl doğum gününü biraz buruk karşılayacak.
Ülkede kaza yüzünden üç günlük yas ilan edildiği için kamuoyunun gözleri önünde de gösterişli bir kutlama yapılmayacak.
Bir de neden zamanı gelip tahtı babasından devraldığında tarihe geçeceğini...
KENDİ KUŞAĞININ EN POPÜLERİ
İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Asturias Prensesi Leonor.
Ya da tam adıyla Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz epeydir dünyanın en çok ilgi çeken genç simalarından biri aslında.
18 yaşına girdiği 2023 yılından bu yana ailesi tarafından ön plana çıkarılan Leonor, bunca ilgi görmesini biraz da üç yıl süren askeri eğitimine borçlu.
ÜÇ YIL ASKERİ EĞİTİM GÖRDÜ
Kara, deniz ve hava kuvvetlerinde sıkı bir eğitimden geçen genç kız tek başına uçak kullanmayı ve paraşütle atlamayı da öğrendi.
Üç yılın sonunda ise Madrid'de sıradan bir öğrenci gibi üniversite eğitimine başladı.
Her ne kadar sıradan olmaya çalışsa da okul arkadaşları gibi değil tabii ki.
Zaten okuduğu üniversitedeki bazı öğrenciler Leonor'un boşuna sıradan bir öğrenci gibi davranmaya çalıştığını bile savundu.
DEDESİNİN VE ANNESİNİN SKANDALLARINI UNUTTURDU
Leonor, bir dönem skandallarla gündeme gelen İspanyol kraliyet ailesinin "parlayan yüzü" olarak da nitelendiriliyor kardeşi Sofia ile birlikte.
Bazen babasını bile geride bırakacak şekilde ön plana çıkarılmasının nedenlerinden biri de bu. Bir anlamda ailesinin 'vitrin yüzü' artık Leonor.
Hollanda Prensesi Alexia, Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth de bu okulda eğitim gören kraliyet ailesi üyelerinden. Hollanda Kralı Willem Alexander da bu okulun mezunlarından.
Ondan önce ülkesini yöneten son "kandan kraliçe" 1833 ile 1868 arasında hüküm süren II. Isabel idi.