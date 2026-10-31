En acı doğum günü

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18'ine adım attığı yani reşit olduğu 2023'ten bu yana ailesinin gözbebeği haline gelen Asturias Prensesi, bu yıl doğum gününü biraz buruk karşılayacak.

Bu kez Kral Felipe , Kraliçe Letizia ve küçük kızları Sofia, daha geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç tren kazasının gölgesinde kutlayacak Leonor'un yeni yaşını.

Ülkede kaza yüzünden üç günlük yas ilan edildiği için kamuoyunun gözleri önünde de gösterişli bir kutlama yapılmayacak.

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Biz de doğum günü vesilesiyle Avrupa'da varlığını sürdüren monarşi üyeleri içinde öne çıkan Leonor'u biraz daha yakından tanıyalım istedik.

Bir de neden zamanı gelip tahtı babasından devraldığında tarihe geçeceğini...

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eonor'un 18'inci doğum günü Parlamento'da da düzenlenen bir törenle kutlanmıştı. Elbette her yıl ulusal düzeyde kutlama yapılmıyor. Ama bu kez İspanyol kraliyet ailesi, Leonor'un yeni yaşını, meydana gelen korkunç tren kazasının acılarının gölgesinde karşılıyor. İki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen felakette son verilere göre 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.



KENDİ KUŞAĞININ EN POPÜLERİ

İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Asturias Prensesi Leonor.

Ya da tam adıyla Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz epeydir dünyanın en çok ilgi çeken genç simalarından biri aslında.

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Hatta Avrupa'nın kendi kuşağından kadın veliahtları ile aralarında popülerlik açısından uçurumlar var.

18 yaşına girdiği 2023 yılından bu yana ailesi tarafından ön plana çıkarılan Leonor, bunca ilgi görmesini biraz da üç yıl süren askeri eğitimine borçlu.



ÜÇ YIL ASKERİ EĞİTİM GÖRDÜ

Kara, deniz ve hava kuvvetlerinde sıkı bir eğitimden geçen genç kız tek başına uçak kullanmayı ve paraşütle atlamayı da öğrendi.

Üç yılın sonunda ise Madrid'de sıradan bir öğrenci gibi üniversite eğitimine başladı.

Her ne kadar sıradan olmaya çalışsa da okul arkadaşları gibi değil tabii ki.

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Daha geçen hafta kendi adını taşıyan Asturias Prensesi Ödülleri'nde elmas küpeleriyle boy gösterdi.

Zaten okuduğu üniversitedeki bazı öğrenciler Leonor'un boşuna sıradan bir öğrenci gibi davranmaya çalıştığını bile savundu.



DEDESİNİN VE ANNESİNİN SKANDALLARINI UNUTTURDU

Leonor, bir dönem skandallarla gündeme gelen İspanyol kraliyet ailesinin "parlayan yüzü" olarak da nitelendiriliyor kardeşi Sofia ile birlikte.

Bazen babasını bile geride bırakacak şekilde ön plana çıkarılmasının nedenlerinden biri de bu. Bir anlamda ailesinin 'vitrin yüzü' artık Leonor.

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Bu arada Leonor, askeri eğitim almadan önce Avrupa'daki diğer veliaht prenseslerin de tercih ettiği Galler'deki UWC Atlantik Koleji'nde eğitim gördü.

Hollanda Prensesi Alexia, Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth de bu okulda eğitim gören kraliyet ailesi üyelerinden. Hollanda Kralı Willem Alexander da bu okulun mezunlarından.

Şimdilik Prenses Leonor cephesinde durum böyle. Bu arada Prenses, tahta çıktığında bir tarih de yazacak. 150 yıl sonra tahta geçen ilk hükümdar kraliçe olacak Leonor. Yani bu unvanı, annesi gibi evlilik yoluyla değil doğrudan kan bağı sayesinde babası Felipe'den alacak Leonor.

Ondan önce ülkesini yöneten son "kandan kraliçe" 1833 ile 1868 arasında hüküm süren II. Isabel idi.