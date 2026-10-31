×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

En acı doğum günü

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Leonor#Kraliçe Letizia#Kral Felipe
En acı doğum günü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 15:57

Sadece ülkesi İspanya'nın değil dünyanın en popüler genç isimlerinden biri olan Veliaht Prenses Leonor, bugün yeni yaşına giriyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

18'ine adım attığı yani reşit olduğu 2023'ten bu yana ailesinin gözbebeği haline gelen Asturias Prensesi, bu yıl doğum gününü biraz buruk karşılayacak.

En acı doğum günü

GÖSTERİŞLİ BİR KUTLAMA YAPAMAYACAKLAR
Bu kez Kral Felipe, Kraliçe Letizia ve küçük kızları Sofia, daha geçtiğimiz günlerde meydana gelen korkunç tren kazasının gölgesinde kutlayacak Leonor'un yeni yaşını.

Ülkede kaza yüzünden üç günlük yas ilan edildiği için kamuoyunun gözleri önünde de gösterişli bir kutlama yapılmayacak.

En acı doğum günü
Biz de doğum günü vesilesiyle Avrupa'da varlığını sürdüren monarşi üyeleri içinde öne çıkan Leonor'u biraz daha yakından tanıyalım istedik.

Haberin Devamı

Bir de neden zamanı gelip tahtı babasından devraldığında tarihe geçeceğini...

En acı doğum günü
Leonor'un 18'inci doğum günü Parlamento'da da düzenlenen bir törenle kutlanmıştı. Elbette her yıl ulusal düzeyde kutlama yapılmıyor. Ama bu kez İspanyol kraliyet ailesi, Leonor'un yeni yaşını, meydana gelen korkunç tren kazasının acılarının gölgesinde karşılıyor. İki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen felakette son verilere göre 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Gözden Kaçmasınİspanyadaki faciada 74 kişi ölmüştü: Çarpışma anındaki hızı açıklandıİspanya'daki faciada 74 kişi ölmüştü: Çarpışma anındaki hızı açıklandıHaberi görüntüle

En acı doğum günü

KENDİ KUŞAĞININ EN POPÜLERİ
İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia'nın büyük kızı Asturias Prensesi Leonor.

Ya da tam adıyla Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz epeydir dünyanın en çok ilgi çeken genç simalarından biri aslında.

En acı doğum günü
Hatta Avrupa'nın kendi kuşağından kadın veliahtları ile aralarında popülerlik açısından uçurumlar var.

Haberin Devamı

18 yaşına girdiği 2023 yılından bu yana ailesi tarafından ön plana çıkarılan Leonor, bunca ilgi görmesini biraz da üç yıl süren askeri eğitimine borçlu.

Gözden KaçmasınTek becerisi uçak kullanmak değilmiş meğer... Daha 21 yaşında yedi yabancı dil öğrenmiş... Çince ve Arapça dahilTek becerisi uçak kullanmak değilmiş meğer... Daha 21 yaşında yedi yabancı dil öğrenmiş... Çince ve Arapça dahil!Haberi görüntüle

En acı doğum günü

ÜÇ YIL ASKERİ EĞİTİM GÖRDÜ
Kara, deniz ve hava kuvvetlerinde sıkı bir eğitimden geçen genç kız tek başına uçak kullanmayı ve paraşütle atlamayı da öğrendi.

Üç yılın sonunda ise Madrid'de sıradan bir öğrenci gibi üniversite eğitimine başladı.

Her ne kadar sıradan olmaya çalışsa da okul arkadaşları gibi değil tabii ki.

En acı doğum günü
Daha geçen hafta kendi adını taşıyan Asturias Prensesi Ödülleri'nde elmas küpeleriyle boy gösterdi.

Haberin Devamı

Zaten okuduğu üniversitedeki bazı öğrenciler Leonor'un boşuna sıradan bir öğrenci gibi davranmaya çalıştığını bile savundu.

Gözden KaçmasınÜç yıllık askerlik bitti: Tezkereyi aldıÜç yıllık askerlik bitti: Tezkereyi aldı!Haberi görüntüle

En acı doğum günü

DEDESİNİN VE ANNESİNİN SKANDALLARINI UNUTTURDU
Leonor, bir dönem skandallarla gündeme gelen İspanyol kraliyet ailesinin "parlayan yüzü" olarak da nitelendiriliyor kardeşi Sofia ile birlikte.

Bazen babasını bile geride bırakacak şekilde ön plana çıkarılmasının nedenlerinden biri de bu. Bir anlamda ailesinin 'vitrin yüzü' artık Leonor.

En acı doğum günü
Bu arada Leonor, askeri eğitim almadan önce Avrupa'daki diğer veliaht prenseslerin de tercih ettiği Galler'deki UWC Atlantik Koleji'nde eğitim gördü.

Haberin Devamı

Hollanda Prensesi Alexia, Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth de bu okulda eğitim gören kraliyet ailesi üyelerinden. Hollanda Kralı Willem Alexander da bu okulun mezunlarından.

Gözden KaçmasınEski metres her şeyi anlattı: O, dünyanın en baştan çıkarıcı insanıydıEski metres her şeyi anlattı: O, dünyanın en baştan çıkarıcı insanıydıHaberi görüntüle

En acı doğum günü

150 YIL SONRA İLK "GERÇEK" KRALİÇE OLACAK
Şimdilik Prenses Leonor cephesinde durum böyle. Bu arada Prenses, tahta çıktığında bir tarih de yazacak. 150 yıl sonra tahta geçen ilk hükümdar kraliçe olacak Leonor. Yani bu unvanı, annesi gibi evlilik yoluyla değil doğrudan kan bağı sayesinde babası Felipe'den alacak Leonor.

Ondan önce ülkesini yöneten son "kandan kraliçe" 1833 ile 1868 arasında hüküm süren II. Isabel idi.

Gözden KaçmasınBir dönem haber merkezinin en güzel kızıydı... Kocasını stajyerle bile aldattığı ileri sürüldü... Bir taşıyıcı anne bulalım, çocuğumuz olsunBir dönem haber merkezinin en güzel kızıydı... Kocasını stajyerle bile aldattığı ileri sürüldü... Bir taşıyıcı anne bulalım, çocuğumuz olsun! Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prenses Leonor#Kraliçe Letizia#Kral Felipe

BAKMADAN GEÇME!