Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak? Zalim İstanbul 33. bölüm fragmanları

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Zalim İstanbul, bu hafta 33. bölümüyle ekran önünde olacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala ikinci fragman da diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Zalim İstanbul'un 33. bölüm fragmanları...

Zalim İstanbul'un 2 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelecek bölümünde;

Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır. Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır.

Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır. Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.