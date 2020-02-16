Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Şeniz'den Cenk'e büyük itiraf... İşte Zalim İstanbul 31. bölüm fragmanı

Yayınlandığı günden itibaren ekranlarda fırtınalar estiren Zalim İstanbul 17 Şubat Pazartesi akşamı heyecan dolu bir bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay'ın rol aldığı Zalim İstanbul'un yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Cenk'in hayatta kalabilmek için direnen Cemre'ye Ceren'in bebeğinin babası olduğunu söylemesi damga vurdu. İşte, Zalim İstanbul'un merakla beklenen 31. bölüm fragmanından görüntüler....

ZALİM İSTANBUL'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cenk ve Cemre hayatta kalabilmek için direnirken, Cenk son anlarında Cemre’ye gerçekleri itiraf eder. Nedim’in son anda gelen kahramanca hamlesi ise, hem Cenk hem de Cemre için ikinci bir şans doğurur.

Agah, Cemre’yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz’i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır. Şeniz, Cemre’nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır. Cenk ise, Cemre’yi bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ve Cemre'yi şaşkına çevirecek bir hazırlık içindedir.

Bütün bunlar olurken Ceren, üstündeki baskıya daha fazla dayanamaz ve ablasına bebeği hakkında gerçekleri söylemek için harekete geçer.

Oya ise, büyük planını adım adım kurmaktadır. Ufukta, köşkte yaşamaya başlayacak olan gizemli bir misafir görünür.