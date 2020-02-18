Zalim İstanbul'un son bölümünde Cenk gerçekleri öğrendi... Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı
Zalim İstanbul'un pazartesi akşamı yayınlanan son bölümü nefes kesen anları ekranlara taşıdı. Şeniz'in Cenk'e babası ile ilgili gerçeği söylemesinin ardından Zalim İstanbul'un heyecan dolu yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Zalim İstanbul'un 32. yeni bölüm fragmanında Nedim'in söylediği 'Yengemin ve babamın amcamı aldattıkları gördüm' sözleri önümüzdeki hafta çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının ipuçlarını verdi. İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul 17 Şubat Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Zalim İstanbul'un heyecan dolu bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şeniz yolun sonuna gelirken Agah'ın gerçekleri öğrenip öğrenmediği ise fragmanda merak uyandırdı. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul 32. bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Agah büyük sırrı öğrenecek mi? Ceren, Şeniz'i bitirmek ister. Ona olan öfkesi gün geçtikçe artmıştır. Elindeki son kozu ortaya sermeye hazırdır. Nedim'in ses kaydını Agah'a dinletecektir. Şeniz'e olacakları söyler. Şeniz belki de ilk defa bu kadar korkar.
Agah, ses kaydını dinlemek için telefonu açar. Şeniz yolun sonuna mı geldi? Agah'ın tepkisi ne olacak?
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