Zalim İstanbul'un final fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul'un finalinde neler olacak?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu, öyküsünü Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Zalim İstanbul'un final bölümünden ilk fragman diziseverlerle paylaşıldı. 22 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak son bölümüyle ekran macerasına nokta koyacak Zalim İstanbul'da neler olacağı şimdiden araştırılıyor. İşte, Zalim İstanbul'un final fragmanı...

Zalim İstanbul, ekranlara gelecek 39. bölümü ile birlikte final yaparak ekran macerasını sonlandıracak. İlgiyle izlenen dizinin finalinden ipuçları veren ilk fragman da yayınlandı.

Zalim İstanbul final bölümüyle 22 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'da Kanal D'de olacak.

FİNALDE NELER OLACAK?

Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz. Geri dönülmez bir karar alır. Ceren'i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik..