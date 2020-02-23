Zalim İstanbul'un 32. bölümünde neler olacak? İşte fragmanlar

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Zalim İstanbul'un gelecek hafta ekranlara gelecek 32. bölümünden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. Fragman yayınlandıktan sonra 'Agah büyük sırrı öğrenecek mi?' sorusu akıllara geldi. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm özeti...

Zalim İstanbul'un bu haftaki bölümünde;

Cemre kendine yeni bir hayat kurmak için iş aramaya başlar. Bu yolda yalnız olmaya kararlıdır. Ancak çok sevdiği bir arkadaşı ile yollarının kesişmesi Cemre’yi hayallerinin peşinden gitmek için yüreklendirir. Ancak aldığı bir haber, yeni işinin sevincini yakınlarıyla paylaşmasına bile izin vermez. ?

?Ceren, Şeniz’in otel odası görüntülerini Cemre’ye izlettiğini gördükten sonra Şeniz’le ilgili bütün travmaları gün yüzüne çıkar. Şeniz, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini gizlemesi için Cemre’yi susturduğunu zannetse de, asıl tehlike hiç beklemediği bir yerden; Ceren’den gelmektedir. Ceren’in bu yeni hamlesi Şeniz ve Agah arasında artık asla geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Bu hamle aynı zamanda Cenk ve Nedim’in hayatını da önemli ölçüde etkiler. Oya’nın yaptığı plan ise tıkır tıkır işlemektedir. Oya bebeği köşke sokmayı başarır. Ceren yanı başındaki bebeğin kendi çocuğu olduğunu anlayabilecek midir?