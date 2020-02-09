Zalim İstanbul'un 30. bölümünde Cemre kaçırılıyor! İşte 30. bölüm fragmanları

Zalim İstanbul'un bu haftaki 30. bölümünde Cemre'nin kaçırılması herkesin hayatını alt üst edecek. Diziseverler şimdi 'Cemre kurtulabilecek mi?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölümünden ayrıntılar...

Zalim İstanbul'un 10 Şubat'ta ekranlara gelecek bölümünde;

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre’yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim’in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre’nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan’ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur.

Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.