Zalim İstanbul'da Şeniz öldü mü? Zalim İstanbul'un 34. bölüm fragmanı yayınlandı!

Zalim İstanbul'un bu hafta ekranlara gelen 33. bölümü yine heyecan doluydu. Zalim İstanbul'un son bölümünde Agah-Şeniz yüzleşmesi beklenmedik bir şekilde son buldu. Gözler şimdi gelecek haftaki bölümde neler olacağında. İşte, Zalim İstanbul 34. bölüm fragmanı...

Zalim İstanbul'un 9 Mart'ta ekranlara gelecek 34. bölümünde Şeniz ölüm kalım mücadelesi verecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır. Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır. Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir.

Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır. Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.