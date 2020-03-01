Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı izle - Şeniz ölecek mi?

Olaylı son gelişmeleriyle hafızalara kazınan Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Zalim İstanbul 33. bölüm ilk fragmanda abisinin mezarına gidip içini döken Agah, 2. fragmanda ise Şeniz'i sıkıştırıyor. Agah - Şeniz yüzleşmesi beklenmedik bir şekilde son buluyor. Peki, Şeniz'in savunması ne olacak? Çatıdan düşen Şeniz ölecek mi? Tüm bu soru işaretleri 2 Mart Pazartesi günü yayınlanacak olan Zalim İstanbul 33. Bölümünde belli olacak.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır. Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır. Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır. Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.