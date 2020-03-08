Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı izle - 34. bölümde Şeniz sakat kalıyor

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Zalim İstanbul'un 9 Mart akşamı yayınlanacak yeni bölümüne ilişkin fragmanı izleyici karşısına çıktı. Her hafta büyük beğeni ile izlenen Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanına Cenk'in Cemre'ye Ceren'in bebeğinin babasını olduğunu itiraf ettiği sahne damga vurdu. Şeniz'in çatıdan düşerek tekerlekli sandalye ile köşke dönmesi ile çarpıcı anları hafızalara kazıdı. İşte, Zalim İstanbul 34. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah’ın karşısına geçerler.

Ceren Nedim ve Cenk’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman’ı saf dışı bırakacaktır.

Cemre Damla’nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk’in itirafı ile karşılaşacaktır.

Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.