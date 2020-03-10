Zalim İstanbul son bölüm tam izle - Zalim İstanbul 34. bölüm kesintisiz izle

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul, 9 Mart Pazartesi akşamı 34. bölümle yayınlandı. Zalim İstanbul'un son bölümü yine ekranlarda fırtınalar estirdi. Şeniz'in sakat kalarak köşke gelmesi ve Agah'ın büyük ihanet karşısında vereceği tapki Zalim İstanbul hayranlarını meraklandırdı. İşte, izleyemeyenler için Zalim İstanbul'un son bölümü...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah’ın karşısına geçerler.

Ceren Nedim ve Cenk’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman’ı saf dışı bırakacaktır.

Cemre Damla’nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk’in itirafı ile karşılaşacaktır.

Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.