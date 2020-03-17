Zalim İstanbul son bölüm izle - Zalim İstanbul 35. bölüm tam ve kesintisiz izle

Her hafta diziseverleri ekran başına kilitleyen Zalim İstanbul 16 Mart Pazartesi akşamı 35. bölümü ile yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde Cenk, annesi Şeniz'in düştüğü durumdan sonra vicdanının sesini dinleyerek Ceren'in bebeğinin kendisinin olduğunu Cemre'ye söyledi. İşte, takip edemeyenler için Zalim İstanbul'un son bölüm bilgileri.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 35. Bölümünde, Cenk'in ve Psikolog Oya'nın bebek itirafları şok etkisi yaratıyor! Cenk, annesi Şeniz'in düştüğü durumdan sonra vicdanı kendisini rahatsız eder. Cemre'ye olan aşkına saygısızlık ettiğini düşündüğü sırrını açıklar. Ceren'in bebeğinin kendisinin olduğunu söyler. Cemre ve diğerleri duydukları bu itiraftan dolayı büyük şok yaşarlar. Cemre, Nedim'in de içinde olduğu bu sırdan dolayı öfkeyle karşılık verir. Seher'in öfkesi de Ceren'de patlak verir.