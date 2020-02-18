Zalim İstanbul son bölüm izle | Zalim İstanbul 31. bölüm kesintisiz ve tek parça izle

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Zalim İstanbul yine dop dolu bir bölümle sevenlerine heyecan ve keyif dolu anlar yaşattı. Son bölüm biter bitmez ise 31. bölüme yönelik izleme araştırmaları başladı. İşte, Zalim İstanbul 31. bölümüne ilişki tüm ayrıntılar ve kısa özeti...

Kanal D'de izleyiciyle buluşan ve Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin anlatıldığı Zalim İstanbul'un bu haftaki son bölümünde;

Agah, Cemre’yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz’i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır.

Şeniz, Cemre’nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır. Cenk ise, Cemre’yi bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ve Cemre'yi şaşkına çevirecek bir hazırlık içindedir.