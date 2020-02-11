Zalim İstanbul son bölüm izle | Zalim İstanbul 30. bölüm tam ve kesintisiz izle

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay'ın rol aldığı Zalim İstanbul'un son bölümünde yaşananlar, izleyenleri yine ekran başına kilitledi. 30. bölümde Cemre'nin kaçırılması herkesin hayatını değiştirdi. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümünden ayrıntılar...

Zalim İstanbul'un son bölümünde;

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre’yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim’in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre’nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan’ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur.

Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.