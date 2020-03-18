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Haber Giriş: 18.03.2020 - 21:15,Son Güncelleme:/

"Zalim İstanbul" setine Koronavirüs (COVID-19) arası

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"Zalim İstanbul" setine Koronavirüs (COVID-19) arası
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Kanal D ekranlarında yayınlanan "Zalim İstanbul" dizisinin setine ara verildi.

İşte dizinin yapımcısı Avşar Film'in açıklaması:

Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Zalim İstanbul" dizi setine ara verilmiştir. İnsan sağlığının şirketimizce her şeyden daha önemli olduğunu, çalışanlarımızın ve tüm ekibimizin bu salgından korunması adına bu önlemi aldığımızı bildirmek isteriz.

 

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