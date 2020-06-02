Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Zalim İstanbul ne zaman başlayacak?

Corona virüsü nedeniyle çekimlerine bir süre ara verilen Zalim İstanbul, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği Zalim İstanbul'un 37. bölüm fragmanı sevenleriyle buluştu. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul, 8 Haziran Pazartesi ekranlara gelecek. İşte, Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler...

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kısa süre sonra çekimlerine yeniden başlanan Zalim İstanbul'un 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin fragmanında merak edilen Ceren'in büyük öfkesi nasıl patlayacak? Ceren köşke karşı açtığı savaşta neler yapacak? soruları 8 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D'de yanıt bulacak.

37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bebeğine türlü zorluklar sonunda kavuşan Ceren için olaylar durulmamaktadır. Mutluluğa kavuştuğunu düşünen Ceren için işler onun umduğu gibi gitmez. Çünkü Agah'ın bebek için planları vardır ve Ceren ile daha fazla yüz yüze gelmek istememektedir. Ceren'i evden apar topar atan Agah bu durumun sonuçlarına katlanacaktır. Cenk ise Ceren'i korumak namına herhangi bir hamlede bulunmaz. Öfkesini bastıramayan Ceren'in bebeği de elinden gittikten sonra kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Agah ve Cenk için intikam yemini eder. Ceren neler yapacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.