Zalim İstanbul 39. final bölümü kesintisiz ve tam izle

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul, yayınlanan 39. bölümünün ardından ekran macerasını noktaladı. Zalim İstanbul'un 39. bölümünde Cenk'in ölümü herkesi derinden etkiledi. İşte, Zalim İstanbul final bölümü hakkında ayrıntılar...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Zalim İstanbul'un finali izleyenleri ekran başına kiltledi. Dop dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un finalinde;

Cenk, beynindeki tümörden dolayı son anlarını yaşamaktadır. Bu yüzden gerisinde eksik bir şey bırakmamak için hamleler yapar. Öncelikle Nedim ile arasını düzeltiyor. Cemre ile ilgili durumunu netleştiriyor. Son olarak da oğlu Umut ile zaman geçiriyor. Babası Agah ile çocukluğunda anısının bulunmaması içini acıttığı için, kendi oğlunun da böyle bir duruma düşmesini istemiyor. Onunla bir karavan yolculuğuna çıkıyor ve her anını videoya çekiyor. Ölüm zamanı geldiğinde ise, Cenk artık mutludur. Umut, canından çok sevdiği iki insan olan Cemre ve Nedim'e emanettir artık.