Zalim İstanbul 39. bölüm 2.fragmanı izle: Zalim İstanbul final bölümünde Cenk'ten şaşırtan karar
Zalim İstanbul 39. bölüm final fragmanı ekranlara geldi. Şeniz ve Ceren'in balkondan düşerek öldüğü son bölümün ardından, Zalim İstanbul'un 22 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Cenk ve Nedim arasında eriyen buzlar dikkat çekti. Anne ve babasını arka arkaya kaybeden Cenk'in oğluyla ilgili verdiği karar merak uyandırırken, Zalim İstanbul'un finalinde beklenmedik gelişmeler yaşanacak. İşte, Zalim İstanbul 39. bölüm 2. fragmanı izleme linki ve final bölümüne dair bazı ipuçları.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımcılığını Avşar Film’in üstlendiği Zalim İstanbul 39. bölümüyle final yaparak sevenlerine veda edecek. Zalim İstanbul'un final bölümünde, Cemre'nin kendisinden yıllardır saklanan sırrı öğrenmesi heyecanlı gelişmeleri ekranlara getirecek. İşte, Zalim İstanbul 39. bölüm fragmanı...
ZALİM İSTANBUL FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Cenk ve Nedim arasında buzlar erirken, gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam eder. Cenk anne ve babasını arka arkaya kaybettikten sonra geri kalan zamanını oğlu ile geçirmeye karar verir. Bu kararda hastalığının da payı büyüktür.
Ceren ve Şeniz’in hayatları korkunç bir şekilde son bulur. Yılmaz ailesi Ceren’in yasını tutamadan yepyeni bir gündemle sarsılır. Bu defa kıyamet müştemilatta kopacaktır. Cemre annesinin yıllardır sakladığı sırrın ortaya çıkmasıyla karmakarışık duygular içine girer. Bu yolda en büyük destekçisi, araları hala bozuk da olsa Nedim olacaktır. Zalim İstanbul final bölümüyle Pazartesi 20.00'de Kanal D'de!
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