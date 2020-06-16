Zalim İstanbul 38. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Zalim İstanbul final bölümünde neler olacak? (22 Haziran)

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Zalim İstanbul, 38. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Şeniz ve Ceren'in hazin sonu izleyenlere şaşırtıcı anlar yaşattı. Zalim İstanbul 39. son bölümüyle final yaparak haftaya sevenlerine veda edecek. İşte, Zalim İstanbul son bölüm ve final bölümüyle ilgili ayrıntılar.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah Karaçay, Ceren'in ifşa ettiği DNA raporunu gördükten sonra kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Ölümü başta Cenk olmak üzere herkesi derinden etkiliyor. Bir tek amacına ulaşan Ceren bu duruma kayıtsız kalıyor. Ceren, Agah Beyin ölümünü kullanarak tekrar köşke yerleşiyor. Onu yerleşmesi ile Şeniz öfkeden kuduruyor. Cenk ile evleneceğini duyunca da geri dönülmez bir karar alıyor. Ceren'i öldürmeyi planlayan Şeniz, odasına gelen Ceren ile boğuşuyor. İkisi de herkesin gözleri önünde balkondan aşağıya düşerek hayatlarını kaybediyorlar.

ZALİM İSTANBUL'UN FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ceren'in ortalığı dağıttığı DNA raporu herkesin kaderini değiştirdi. Bu rapor sonrası Agah Bey kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Bu durum Ceren'in cesaretlenmesine ve köşke geri gelmesine neden oluyor. Şeniz, Ceren'in köşke tekrar yerleşmesine ve oğlu Cenk ile evlenmesine fazla dayanamaz. Geri dönülmez bir karar alır. Ceren'i öldürmek için harekete geçer, fakat, farkına varan Ceren karşılık verir. Boğuşma sonrası Şeniz ve Ceren balkondan düşerek ölürler. Seher, bu olay karşısında yıkılır. Memlekete dönüş planını aldığı zamandan beri ailesinin yavaş yavaş dağıldığını görmekteydi. Şimdi dönüş zamanı, fakat, bir kişi eksik...