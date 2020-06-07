Zalim İstanbul 37. yeni bölüm 2. fragmanı izle: Zalim İstanbul ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan, Zalim İstanbul corona virüsü nedeniyle setine ara vermişti. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Zalim İstanbul'un verdiği aranın ardından 8 Haziran Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Çarpıcı bir bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Zalim İstanbul 37. bölüm fragmanında, Cemre'nin Cenk'e Ceren'le evlenmesi gerektiğini söylemesi dikkat çekti.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceren’in karşısına geçip Cemre’yi sevdiğini söyleyen Cenk büyük bir savaşın başlamasına neden olur Çünkü Cemre, köşkteki büyük sırrı ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Nedim, Damla ve Cenk öğrendikleri gerçek karşısında ne yapacak?

Agah’ın yumruğu köşkü yerinden oynatmıştır. Ceren bir anda kendini kapıda bulurken, Seher ve Cemre duruma sessiz kalmayacaktır. Ceren ona yapılanın acısını sonuna kadar çıkartmaya kararlıdır. Cemre kardeşini bebeğine kavuşturmaya çalışırken Ceren’ in planını öğrenir.

Cenk yaşadığı karmaşanın içinde kaybolmuşken Nedim ile hesaplaşır. İkisinin de bilmediği bu hesaplaşmanın sonu ise hiç beklemedikleri şekilde sonuçlanacaktır. Cemre kardeşinin Karaçayların hayatını alt üst etmesini engellemeye çalışırken, köşkü yerinden oynatacak zarflar açılmak üzeredir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.