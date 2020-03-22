Zalim İstanbul 36. yeni bölüm fragmanı izle - Cenk ve Ceren'in bebeği ortaya çıkıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul 23 Mart Pazartesi akşamı 36. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Yeni bölüm öncesi izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un 36. bölüm fragmanında Ceren'in bebeği Cenk'e kabul ettirip ettirmeyeceği heyecanlı anların sinyallerini verdi. İşte, Zalim İstanbul 36. bölüm fragmanından görüntüler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.

Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.