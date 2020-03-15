Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı izle - Ceren'in bebeği yaşıyor mu?
Pazartesi akşamlarına damga vuran Zalim İstanbul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 35. bölüm fragmanında, Oya'nın Cenk ve Cemre'ye Ceren'in bebeği ile ilgili söylediği sözler şok etkisi yarattı. Şeniz'in yıllar önce Mümtaz'la yaşadığı gizli ilişkiyi Damla'nın öğrenip öğrenmediği ise fragmanda kafaları karıştıran gelişmeler arasında yer aldı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Cenk ve Ceren'in bebeği yaşıyor mu? İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı.
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul 16 Mart Pazartesi akşamı nefes kesen bir bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. Entrikanın durmadığı Karaçay Köşkü'nde bu hafta da heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Cemre'nin bebekle ilgili gerçeği öğrenmesi ve Ceren'e Seher'in tokat atması Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı ve Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanıyla ilgili bazı ipuçları.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cenk’in itirafı ile yıkılan Cemre, itirafın ardından öğrenecekleriyle de sarsılacaktır. Öğrendiklerine tahammül edemeyen Cemre çözümü uzaklaşmakta bulur. Nedim, Cemre’nin güvenini yeniden kazanmaya çalışırken Cenk, hatalarıyla yüzleşmektedir.
Damla babasına soramadığı soruların cevaplarını çaresiz Şeniz’ den almaya çalışırken Cenk’in kulak misafiri olması bir kapı daha aralayacaktır. Ceren içine düştüğü durumu Cemre ve Seher’e anlatmaya çalışırken, köşkü yerinden oynatacak haber Cemre ve Nedime gelecektir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle