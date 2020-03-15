Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı izle - Ceren'in bebeği yaşıyor mu?

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul 16 Mart Pazartesi akşamı nefes kesen bir bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. Entrikanın durmadığı Karaçay Köşkü'nde bu hafta da heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Cemre'nin bebekle ilgili gerçeği öğrenmesi ve Ceren'e Seher'in tokat atması Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı ve Zalim İstanbul 35. bölüm fragmanıyla ilgili bazı ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk’in itirafı ile yıkılan Cemre, itirafın ardından öğrenecekleriyle de sarsılacaktır. Öğrendiklerine tahammül edemeyen Cemre çözümü uzaklaşmakta bulur. Nedim, Cemre’nin güvenini yeniden kazanmaya çalışırken Cenk, hatalarıyla yüzleşmektedir.

Damla babasına soramadığı soruların cevaplarını çaresiz Şeniz’ den almaya çalışırken Cenk’in kulak misafiri olması bir kapı daha aralayacaktır. Ceren içine düştüğü durumu Cemre ve Seher’e anlatmaya çalışırken, köşkü yerinden oynatacak haber Cemre ve Nedime gelecektir.