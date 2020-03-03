Zalim İstanbul 33. son bölüm kesintisiz izle - Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Zalim İstanbul'un 2 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde Şeniz'in çatıdan düşmesi ve akıbeti dikkat çekti. Zalim İstanbul 33. son bölümünde hafızalara kazınan anların ardından, yeni bölüm fragmanında Şeniz'in hastaneye kaldırılması ve sakat kalması şoke etkisi yarattı. İşte, Zalim istanbul son bölüm izleme linki ve Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler.

Zalim İstanbul'un bu haftaki son bölümünde;

Agâh öğrendiği gerçekle yıkılır. Şeniz Agâh’ın kaydı dinlediğinde habersiz ona ulaşmaya çalışırken Agâh tüm gemileri yakmıştır. Ceren Şeniz’in çöküşünü keyifle izlerken köşkte bebeğin varlığı tüm dengesini bozacaktır. Nedim Oya’nın kardeş olduklarını söylemesi ile ne düşüneceğini bilemez haldedir. Oya ise Nedim’i kaybetmemek için her şeyi anlatmaya kararlıdır. Nedim için esas yıkım ise amcasının ihaneti öğrendiğini duyması ile olacaktır. Cenk babasındaki garipliği fark edip peşine düşerken hayatının en büyük sırrına da ulaşması an meselesidir.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Zalim İstanbul 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbu'un fragmanında Şeniz sakat kaldı! Yaptıklarının bedelini ödedi mi? Sırada Cenk mi var? Agah şimdi ne yapacak? Nedim'in intikam hırsı soğuyacak mı? Tüm cevaplar 9 Mart Pazartesi akşamı yanıt bulacak.