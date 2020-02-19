Zalim İstanbul 32. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Zalim İstanbul'un 24 Şubat'ta yayınlanacak yeni bölümüne kısa bir süre kala, yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Fragman yeni bölüme ilişkin pek çok ipucu da veriyor. İşte, Zalim İstanbul 32. bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah, Cemre’yi kaçıranları yakalatmıştır. Adamları sorguya çekerken okların Şeniz’i göstermesi an meselesidir. Öte yandan Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğu gerçeğini ikisine de söylemeye kararlıdır. Şeniz, Cemre’nin hiç beklemediği anda onu sevdikleriyle vurmaya hazırlanmaktadır. Cenk ise, Cemre’yi bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ve Cemre'yi şaşkına çevirecek bir hazırlık içindedir.