Zalim İstanbul 30. bölüm fragmanı yayınlandı!

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 10 Şubat'ta Kanal D'de olacak. Her hafta ayrı bir heyecanın olduğu diziye bu hafta Şeniz'in Cemre'yi kaçırması damga vuracak. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölümünden kısa özet...

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde;

Nedim ve Cenk'in kardeş olduğu gerçeğini öğrenen Cemre için işler karışır. Şeniz için ihtimaller oldukça daralmıştır. Cemre'nin bu gerçeği diğerlerine söylemesi Şeniz'in zor olan hayatını daha da zorlaştıracaktır. Bu yüzden Şeniz bir plan yapar ve Cemre'ye oyun oynayarak onu kaçırır. Cemre'nin ortadan kaybolmasıyla Seher yıkılır. Cenk başta olmak üzere herkes Cemre'yi aramaktadır. Şeniz kendi kandırmaya çalışsa da vicdanıyla yüzleşmekten kaçamaz.

Nedim aldığı mesaj ile şoke olur. Cemre'nin kaderi ona bağlıdır. Cemre'ye ne olacak?