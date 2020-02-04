Zalim İstanbul 29. bölüm izle | Zalim İstanbul son bölüm tam ve kesintisiz izle

Zalim İstanbul'un ekranlara gelen son bölümü yine heyecan doluydu. İzleyenleri televizyon başına kilitleyen Zalim İstanbul'da son bölümde Nedim, kendisini ailenin dışında tutarak şirkette tek başına kararlar aldı. İşte, Zalim İstanbul'un 29. bölümüne ilişkin ayrıntılar...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay'ın rol aldığı Zalim İstanbul'un 29. bölümünde;

Nedim, kendisini ailenin dışında tutarak şirkette tek başına kararlar almaya başlıyor. Bu durum hem Agah’ı, hem de Cenk’i öfkelendiriyor. Agah, olayı yeğenin toyluğuna verse de Nedim’in kararlı hamleleri Karaçay Ailesi içindeki savaşın hangi boyutlara ulaştırdığını görmektedir. Cemre’nin uyarılarına da kulak asmayan Nedim, Ceren’in elinde adeta bir kuklaya dönmüştür.

Şirket yönetme ile ilgili bir bilgisi olmadığı halde, yeni bir ortaklar iş yapmaya girişir. Cenk, şartları çok incelemediğini anladığı Nedim’e karşı sert uyarılarda bulunur ve aralarında büyük bir kavga dahi çıkar.

Cenk’in amacı şirketin yanlış bir yönetimle bir yara almamasıdır. Agah, ikili arasındaki çekişme sonrasında önemli bir karar alır. Bu kararını da Nedim ile yeni ortağının ayarladığı şirket organizasyonunda açıklar. Başta Nedim ile Cenk olmak üzere herkes bu karara çok şaşırır.