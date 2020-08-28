“Zahide Yetiş’le Gelin Görün benim için ilklerin projesi oldu”

Zahide Yetiş, yeni programını ve heyecanını anlattı:

“Kanal D ile yeniden bir ilk gerçekleştireceğiz”



“Zahide Yetiş’le Gelin Görün” benim için kesinlikle ilklerin projesi oldu. Bir kere hayatımda ilk’lerin oluşmasını sağlayan kanalım Kanal D ile yeniden bir ilk gerçekleştireceğiz. Çünkü o zamanlarda Doktorum çok özel bir proje idi. Zahide Yetiş’le Gelin Görün de çok özel bir proje olacak. Bir de ben programın tanıtımında ilk defa kayınvalidem ile ekran karşısına çıktım ve bunun heyecanını iki kadın beraber yaşadık. Konsept de buna çok uygundu. Bu da benim için bir ilk oldu. Yine ilk kez bambaşka bir yarışma programı ile izleyici karşısına çıkacağım. Yaptığım her programda zaten kadına ve hayata hep yakın durdum. Ama şimdi bir de yarışma heyecanı ile ekranda olacağım. İnşallah ilk’lerin projesi bana da çok güçlü, çok keyifli, çok kahkahalı ilk’ler getirir.

“Zahide Yetiş’le Gelin Görün”, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 12.45’de Kanal D’de...