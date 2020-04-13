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Haber Giriş: 13.04.2020 - 09:21,Son Güncelleme:

Zahide Yetiş neden yok? Zahide Yetiş bitti mi?

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Zahide Yetiş neden yok? Zahide Yetiş bitti mi?
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Hafta içi her gün saat 09.30'da izleyicisinin karşısına çıkan Zahide Yetiş, birkaç gündür ekranlarda olmaması sebebiyle araştırılan isim olmaya başladı. Sabahın ilk saatlerinde pek çok izleyicinin ekran başına geçtiği Zahide Yetiş'le programı, Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla çekimlerine ara verilen programlar arasında yer aldı. İşte, Zahide Yetiş'in programa ara verilmesiyle ilgili açıklamaları

Zahide Yetiş, programın yeni bölümleri ile neden olmadığını paylaşımı ile açıkladı. Aynı zamanda Zahide Yetiş neden yok sorusuna resmi cevap, yapımcı tarafından verildi. Yapımcı kuruluş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Covid-19 (Koronavirüs) salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında yayınlarımıza bir süre ara verme kararı almış bulunmaktayız. Anlayışının için teşekkür ederiz…Mümkün olan ek kısa zamanda tekrar karşınızda olacağız sağlıkla kalmanız temennisiyle”

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Kısa Bir Ara ... 💚🩺💚

Zahide Yetiş (@zahideyetis)'in paylaştığı bir gönderi ()

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