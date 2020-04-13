Zahide Yetiş neden yok? Zahide Yetiş bitti mi?

Zahide Yetiş, programın yeni bölümleri ile neden olmadığını paylaşımı ile açıkladı. Aynı zamanda Zahide Yetiş neden yok sorusuna resmi cevap, yapımcı tarafından verildi. Yapımcı kuruluş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Covid-19 (Koronavirüs) salgınından dolayı alınan tedbirler kapsamında yayınlarımıza bir süre ara verme kararı almış bulunmaktayız. Anlayışının için teşekkür ederiz…Mümkün olan ek kısa zamanda tekrar karşınızda olacağız sağlıkla kalmanız temennisiyle”