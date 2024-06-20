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Zafer sevinci

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#EURO 2024#A Milli Futbol Takımı#Türkiye-Gürcistan
Zafer sevinci
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 08:44

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenmesi Türkiye’yi sevince boğdu. Dortmund’da oynanan karşılaşmayı heyecanla takip eden ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

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Bir başkadır bizim çocuklar

Milli takım marka elçisi Yağmur Tanrısevsin, maçı stadyumda izledi. Karşılaşma öncesi taraftara üçlü çektiren oyuncu, o anları sosyal medyada paylaştı.

Zafer sevinci

Zafer sevinci

Tanrısevsin statta verdiği pozları da “İlk maç, ilk galibiyet. Bir başkadır bizim çocuklar, bir başkadır Türkiye’m. Biz çok güzel bir aileyiz” notuyla yayınladı.

Stattan destek

Millilere stadyumdan destek veren ünlü isimlerden biri de Hakan Sabancı’ydı.

Zafer sevinci

Maç boyunca paylaşım yapan Sabancı, arkadaşıyla çektiği selfie’yi de “Haydi Türkiye’m” mesajıyla sayfasına ekledi.

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Önce konser sonra maç

Türk taraftarlar maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’nun organize ettiği ‘taraftar yürüyüşü’ne katıldı.

Zafer sevinci

Etkinlik için hazırlanan ‘Milli Takım Taraftar Otobüsü’nde Sefo ve Murda şarkılar söyleyerek taraftarı coşturdu. İkili, karşılaşmayı da statta izledi.

Formayla izledi

Maçı evinde izleyen Sinan Akçıl, milli takım üniformasıyla verdiği pozu Instagram’da “Bence iyiyiz” notuyla paylaştı.

Zafer sevinci

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#EURO 2024#A Milli Futbol Takımı#Türkiye-Gürcistan

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