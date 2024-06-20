Zafer sevinci

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Bir başkadır bizim çocuklar

Milli takım marka elçisi Yağmur Tanrısevsin, maçı stadyumda izledi. Karşılaşma öncesi taraftara üçlü çektiren oyuncu, o anları sosyal medyada paylaştı.

Tanrısevsin statta verdiği pozları da “İlk maç, ilk galibiyet. Bir başkadır bizim çocuklar, bir başkadır Türkiye’m. Biz çok güzel bir aileyiz” notuyla yayınladı.

Stattan destek

Millilere stadyumdan destek veren ünlü isimlerden biri de Hakan Sabancı’ydı.

Maç boyunca paylaşım yapan Sabancı, arkadaşıyla çektiği selfie’yi de “Haydi Türkiye’m” mesajıyla sayfasına ekledi.

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Önce konser sonra maç

Türk taraftarlar maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’nun organize ettiği ‘taraftar yürüyüşü’ne katıldı.

Etkinlik için hazırlanan ‘Milli Takım Taraftar Otobüsü’nde Sefo ve Murda şarkılar söyleyerek taraftarı coşturdu. İkili, karşılaşmayı da statta izledi.

Formayla izledi

Maçı evinde izleyen Sinan Akçıl, milli takım üniformasıyla verdiği pozu Instagram’da “Bence iyiyiz” notuyla paylaştı.