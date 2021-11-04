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Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Zafer Algöz Üç Kuruş dizisine dahil oldu!

#Zafer Algöz#Zafer Algöz Kimdir#Zafer Algöz Üç Kuruş
Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında, nereli Zafer Algöz Üç Kuruş dizisine dahil oldu

Show TV ekranlarının yeni dizisi Üç Kuruş, fragmanının yayınlandığı günden itibaren gündemdeki yerini koruyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni imajıyla başrolünü üstlendiği Üç Kuruş dizisi kadrosuna güçlü isimleri dahil etmeye devam ediyor. Son olarak komedi yapımlardan tanıdığımız Zafer Algöz'ün Üç Kuruş dizisinde yer alacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından başarılı oyuncunun hangi rolde olacağı ve hayatı merak konusu oldu. Peki, Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte Zafer Algöz'ün Üç Kuruş dizisindeki rolü ve hayatı hakkında merak edilenler...

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Senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı, Sinan Öztürk'ün yönettiği 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı 'Üç Kuruş'a başarılı oyuncu Zafer Algöz de dahil oldu. Üç Kuruş dizisi hayranları Zafer Algöz'ün rolünü merak ederken, hayatı hakkında da araştırmalara başladı. İşte Üç Kuruş dizisi Zafer Algöz hakkında bilgiler...

ZAFER ALGÖZ ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE HANGİ ROLDE?

Pazartesi akşamı Show TV'de 2. bölümü yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisi ekibine usta oyuncu Zafer Algöz katıldı. Algöz, yeni bölümde 'Bahar' karakterine hayat verecek. Oyuncu Nesrin Cavadzade'nin babası 'Nezih'e karakterini oynayacak olan Zafer Algöz, dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi gibi görünen 'Nezih' karakterini canlandıracak. Aslında suç dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan 'Nezih'in hayatta tek önemsediği kişi ise kendisinden tamamen farklı karakterde olan kızı Bahar'dır. Üç Kuruş yeni bölümlerinde bundan sonra yaşanacaklar ise izleyenler tarafından merakla bekleniyor.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

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Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.

Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır. Zafer Algöz son olarak Üç Kuruş dizisiyle yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

ZAFER ALGÖZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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Tutunamayanlar - 2020
Karakomik Filmler 2 - 2020
Karakomik Filmler - 2019
Börü - 2018
Muhteşem İkili - 2018
Görevimiz Tatil - 2018
Arif V 216 - 2018
Deli Aşk - 2017
Hayatımın Aşkı - 2016
Kaçma Birader - 2016
Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
Tut Sözünü - 2015
Küçük Ağa (dizi, 2014) - 2015
Pek Yakında - 2014
Beni Böyle Sev - 2014
Mihrap Yerinde - 2014
İntikam - 2013
Sultan 2012
Uzun Hikaye - 2012
İbreti Ailem - 2012
Mor Menekşeler - 2011
Dedemin İnsanları - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011
Mükemmel Çift - 2010
Yahşi Batı - 2010
Umut - 2009
A.R.O.G - 2008
Cumhur Cemaat - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007
Hasret - 2006
Umut Adası - 2006
Sınav - 2006
Kapıları Açmak - 2005
O Şimdi Mahkum - 2005
Çınaraltı - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Cesur Kuşku - 2001
Evdeki Hesap - 2000
Duruşma - 1999
Salkım Hanımın Taneleri - 1999
Utanmaz Adam - 1998
Komşu Komşu - 1997
Ağır Roman - 1997
Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
Oğlum Adam Olacak - 1995
Saygılar Bizden - 1992

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