Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Zafer Algöz Üç Kuruş dizisine dahil oldu!

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Senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı, Sinan Öztürk'ün yönettiği 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe gibi isimlerin yer aldığı 'Üç Kuruş'a başarılı oyuncu Zafer Algöz de dahil oldu. Üç Kuruş dizisi hayranları Zafer Algöz'ün rolünü merak ederken, hayatı hakkında da araştırmalara başladı. İşte Üç Kuruş dizisi Zafer Algöz hakkında bilgiler...

ZAFER ALGÖZ ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE HANGİ ROLDE?

Pazartesi akşamı Show TV'de 2. bölümü yayınlanacak olan Üç Kuruş dizisi ekibine usta oyuncu Zafer Algöz katıldı. Algöz, yeni bölümde 'Bahar' karakterine hayat verecek. Oyuncu Nesrin Cavadzade'nin babası 'Nezih'e karakterini oynayacak olan Zafer Algöz, dışarıdan bakıldığında tam bir salon beyefendisi gibi görünen 'Nezih' karakterini canlandıracak. Aslında suç dünyasının en korkulan isimlerinden biri olan 'Nezih'in hayatta tek önemsediği kişi ise kendisinden tamamen farklı karakterde olan kızı Bahar'dır. Üç Kuruş yeni bölümlerinde bundan sonra yaşanacaklar ise izleyenler tarafından merakla bekleniyor.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

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Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961, Kars doğumlu, Türk oyuncudur. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.

Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır. Zafer Algöz son olarak Üç Kuruş dizisiyle yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

ZAFER ALGÖZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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Tutunamayanlar - 2020

Karakomik Filmler 2 - 2020

Karakomik Filmler - 2019

Börü - 2018

Muhteşem İkili - 2018

Görevimiz Tatil - 2018

Arif V 216 - 2018

Deli Aşk - 2017

Hayatımın Aşkı - 2016

Kaçma Birader - 2016

Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015

Tut Sözünü - 2015

Küçük Ağa (dizi, 2014) - 2015

Pek Yakında - 2014

Beni Böyle Sev - 2014

Mihrap Yerinde - 2014

İntikam - 2013

Sultan 2012

Uzun Hikaye - 2012

İbreti Ailem - 2012

Mor Menekşeler - 2011

Dedemin İnsanları - 2011

Leyla ile Mecnun - 2011

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011

Mükemmel Çift - 2010

Yahşi Batı - 2010

Umut - 2009

A.R.O.G - 2008

Cumhur Cemaat - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007

Hasret - 2006

Umut Adası - 2006

Sınav - 2006

Kapıları Açmak - 2005

O Şimdi Mahkum - 2005

Çınaraltı - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Cesur Kuşku - 2001

Evdeki Hesap - 2000

Duruşma - 1999

Salkım Hanımın Taneleri - 1999

Utanmaz Adam - 1998

Komşu Komşu - 1997

Ağır Roman - 1997

Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)

Oğlum Adam Olacak - 1995

Saygılar Bizden - 1992