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Zafer Algöz: Futbolcuya verilen paraya kimse acımıyor

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#Zafer Algöz#Halil Ergün#Oyuncu
Zafer Algöz: Futbolcuya verilen paraya kimse acımıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 07:42

ÜNLÜ oyuncu Zafer Algöz, meslektaşı Halil Ergün’ün “Bazı oyuncuların ücretlerini duyunca şoke oldum” sözlerine yanıt verdi.

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Nişantaşı City’s AVM’de görüntülenen Zafer Algöz futbolcuların aldığı astronomik ücretleri örnek göstererek şöyle konuştu:

“Futbolcular da alıyor. Oyuncu alınca neden bozuluyorlar? Futbolcuya verilen paraya kimse acımıyor. Başrol oynayan, beğenilen ve yetenekli oyuncuyu kendi işinizde oynatmak istiyorsanız, o adamın talep eden firma çok oluyor. Arz-talep meselesi.”

Cem Yılmaz’ın birçok projesinde yer alan Zafer Algöz ünlü komedyene de övgüler yağdırdı:

“Dünyanın en iyisi. Onunla çalışmak büyük zevk. Başka setlerde çeyrek ekmekle mi geçiştiriyorlar bilmiyorum ama Cem’in setlerinde sadece kendisi değil figürasyona gelenin bile hesabını yapmaz. Kaşelerde herkesin hakkını verir.”

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#Zafer Algöz#Halil Ergün#Oyuncu

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