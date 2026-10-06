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'Yüzyılın en çekici erkeği' olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi

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#Olivier Martinez#Halle Berry#Gabriel Aubry
Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 16:32

Hani eskiler hep söyler ya "Bir insanın yüzü güzel olacağına bahtı güzel olsun" diye... Bazı örnekleri görünce gerçekten de ne kadar haklı olduklarını düşünüyor insan.

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Gösteri dünyasının güzeller güzeli ya da gerçekten çok yakışıklı ünlülerinin yüzü, bazen özel hayatlarından yana gülmüyor... Aşkları, evlilikleri hep olaylı şekilde sona eriyor. Üstelik sona erdiğinde de hayat öyle kolayca yoluna girmiyor.

Başka bir sürü sorunla uğraşıyorlar.

Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi
BOŞANALI 10 YIL OLDU AMA SORUNLAR BİTMEDİ
İşte Oscar ödüllü yıldız Halle Berry'nin eski kocası Olivier Martinez de bunlardan biri.

Şu anda 60 yaşında olan Fransız oyuncu Olivier Martinez, kariyerinin en parlak döneminde "yüzyılın yakışıklısı" olarak anılıyordu.

Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi
Bir zamanlar 'yüzyılın yakışıklısı' unvanını taşıyan Olivier Martinez, eski karısı Halle Berry'yi 'oğlumuzu boğmaya çalıştı' diye suçladıktan sonra ilk kez Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

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Ona bu unvanı verenler de çok haksız sayılmazlardı üstelik. Ama bunca çekici görüntüsüne rağmen özel hayatında bir türlü istediği mutluluğu yakalayamadı Martinez.

Son olarak da 2013 ile 2016 arasında evli kaldığı Halle Berry'den dünyaya gelen oğlu Maceo nedeniyle yaşanan gerilimle gündemde.

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Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi

'OĞLUMUZU BOĞMAYA ÇALIŞTI'
Geçtiğimiz hafta sonu basına yansıyan iddialara göre 12 yaşındaki Maceo, annesi Halle Berry'den şiddet gördüğünü ileri sürüp babasına "Gelip beni al" diye mesaj gönderdi.

Martinez de bu yaşananlar üzerine 'Eski karım 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı' diyerek Maceo'nun Halle Berry ile paylaştığı velayetini tek başına almak için dava açtı.

Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi
Halle Berry ise eski kocasının iddialarını yalanlayıp oğlunun velayetini eskisi gibi Martinez ile paylaşmak istiyor. Bunun için de yasal girişim başlattı. Berry, bir süredir Van Hunt ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Ancak bu son gelişmelerle birlikte mutluluğu da gölgelendi.

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Diğer yandan Berry de oğlunun velayetini eskisi gibi Martinez ile yarı yarıya paylaşmak için yasal girişim başlattı.

Sonuç olarak belki evlilikleri bundan 10 yıl önce bitti ama aralarındaki hesaplaşma yeniden alevlendi.

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Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi

NİCE GÜZELLE AŞK YAŞADI AMA YÜZÜ HİÇ GÜLMEDİ
Şöyle bir bakınca Olivier Martinez'in özel hayatının öyle yakışıklı görünümüyle orantılı ilerlemediğini görmek mümkün.

En çok Halle Berry ile olaylı boşanmasıyla gündemde kaldı ama şöhrete ulaştığı ilk dönemlerden itibaren ünlü güzellerle çok konuşulan aşklar yaşadı.

Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi
Martinez, 1990'ların ilk yarısında Mira Sorvino ile bir gönül ilişkisi yaşadı. Sonrasında ünlü Fransız yıldız Juliette Binoche aşkıyla konuşuldu.

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Onu ünlü şarkıcı Kylie Minogue ile yaşadığı aşk izledi.

Model Rosie Huntington Whiteley, Elsa Pataky, adını Olivier Martinez'in gönül defterine yazdıran diğer ünlüler.

2013 yılında da Halle Berry ile evlendi Martinez. Bir oğulları oldu. Ama birliktelikleri sırasında da ciddi olaylar yaşandı.

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Martinez aralarında Kylie Minougue'un da bulunduğu birçok ünlü güzelle aşk yayamıştı.

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ESKİ NİŞANLISININ YÜZÜNÜ DAĞITTI
Martinez, Halle Berry'nin eski sevgilisi ve kızı Nahla'nın babası Gabriel Aubry'yi dövdüğü için karakolluk oldu.

2012 yılında; Gabriel Aubry ile ayrıldığı sevgilisi Halle Berry, kızları Nahla'nın velayeti nedeniyle yasal bir savaş içindeydi. Hatta Aubry'ye hem kızına hem de eski sevgilisi Berry'ye yaklaşmama cezası verilmişti.

Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi
Fakat bir Şükran Günü'nde Gabriel Aubry, Martinez ile Berry'nın yaşadığı eve gitti. İşte o sırada da iki adam arasında korkunç bir kavga çıktı.

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Kavganın sonunda Gabriel Aubry'nin yüzü gözü darmadağın oldu. Martinez ise gözaltına alınıp nezarete atıldı.

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Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi

BERRY ESKİ EŞİNE NAFAKA ÖDEMEK ZORUNDA KALDI
Bu arada Berry ile Martinez arasındaki boşanma savaşında güzel oyuncu eski kocasına nafaka ödemek zorunda kalmıştı. Mahkeme heyeti Berry'nin eski kocasına çocuk bakımı için aylık 8 bin dolar nafaka ödemesine karar vermişti.

Buna ek olarak Halle Berry'nin eski eşi Martinez'e, elde ettiği 2 milyon doların üzerindeki her gelirinin yüzde 4. 3'ünü vermesi de karara bağlandı.

Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi
Hem Berry'nin hem de Martinez'in onayladığı boşanma anlaşmasına göre güzel yıldız, aynı zamanda Maceo'nun özel okul parasını, yine okula giderken giyeceği üniforma dahil eğitimiyle ilgili bütün masraflarını karşılayacak.

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Tam eski çiftin cephesinde her şey yolunda gibi görünürken bu kez de aile içi şiddet iddiaları aralarında yeni bir gerilim yarattı. 

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Yüzyılın en çekici erkeği olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi

Martinez, bir zamanlar çekik gözleri, kısık bakışları ve düzgün yüz hatlarıyla 'yüzyılın yakışıklısı' olarak anılıyordu.

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#Olivier Martinez#Halle Berry#Gabriel Aubry

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