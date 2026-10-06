'Yüzyılın en çekici erkeği' olarak tarihe geçmişti...Eski karısından bile nafaka alıyor... Yakışıklılık yüzünü güldürmedi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Büyük olasılıkla sizin de dikkatinizi çekmiştir...

Gösteri dünyasının güzeller güzeli ya da gerçekten çok yakışıklı ünlülerinin yüzü, bazen özel hayatlarından yana gülmüyor... Aşkları, evlilikleri hep olaylı şekilde sona eriyor. Üstelik sona erdiğinde de hayat öyle kolayca yoluna girmiyor.

Başka bir sürü sorunla uğraşıyorlar.

İşte Oscar ödüllü yıldız Halle Berry'nin eski kocası Olivier Martinez de bunlardan biri.

Şu anda 60 yaşında olan Fransız oyuncu Olivier Martinez, kariyerinin en parlak döneminde "yüzyılın yakışıklısı" olarak anılıyordu.

Bir zamanlar 'yüzyılın yakışıklısı' unvanını taşıyan Olivier Martinez, eski karısı Halle Berry'yi 'oğlumuzu boğmaya çalıştı' diye suçladıktan sonra ilk kez Los Angeles sokaklarında görüntülendi.

Haberin Devamı

Ona bu unvanı verenler de çok haksız sayılmazlardı üstelik. Ama bunca çekici görüntüsüne rağmen özel hayatında bir türlü istediği mutluluğu yakalayamadı Martinez.

Son olarak da 2013 ile 2016 arasında evli kaldığı Halle Berry'den dünyaya gelen oğlu Maceo nedeniyle yaşanan gerilimle gündemde.



'OĞLUMUZU BOĞMAYA ÇALIŞTI'

Geçtiğimiz hafta sonu basına yansıyan iddialara göre 12 yaşındaki Maceo, annesi Halle Berry'den şiddet gördüğünü ileri sürüp babasına "Gelip beni al" diye mesaj gönderdi.

Martinez de bu yaşananlar üzerine 'Eski karım 12 yaşındaki oğlumuzu boğmaya çalıştı' diyerek Maceo'nun Halle Berry ile paylaştığı velayetini tek başına almak için dava açtı.

Halle Berry ise eski kocasının iddialarını yalanlayıp oğlunun velayetini eskisi gibi Martinez ile paylaşmak istiyor. Bunun için de yasal girişim başlattı. Berry, bir süredir Van Hunt ile mutlu bir ilişki yaşıyor. Ancak bu son gelişmelerle birlikte mutluluğu da gölgelendi.

Haberin Devamı

Diğer yandan Berry de oğlunun velayetini eskisi gibi Martinez ile yarı yarıya paylaşmak için yasal girişim başlattı.

Sonuç olarak belki evlilikleri bundan 10 yıl önce bitti ama aralarındaki hesaplaşma yeniden alevlendi.



NİCE GÜZELLE AŞK YAŞADI AMA YÜZÜ HİÇ GÜLMEDİ

Şöyle bir bakınca Olivier Martinez'in özel hayatının öyle yakışıklı görünümüyle orantılı ilerlemediğini görmek mümkün.

En çok Halle Berry ile olaylı boşanmasıyla gündemde kaldı ama şöhrete ulaştığı ilk dönemlerden itibaren ünlü güzellerle çok konuşulan aşklar yaşadı.

Haberin Devamı

Martinez, 1990'ların ilk yarısında Mira Sorvino ile bir gönül ilişkisi yaşadı. Sonrasında ünlü Fransız yıldız Juliette Binoche aşkıyla konuşuldu.

Onu ünlü şarkıcı Kylie Minogue ile yaşadığı aşk izledi.

Model Rosie Huntington Whiteley, Elsa Pataky, adını Olivier Martinez'in gönül defterine yazdıran diğer ünlüler.

2013 yılında da Halle Berry ile evlendi Martinez. Bir oğulları oldu. Ama birliktelikleri sırasında da ciddi olaylar yaşandı.

Gözden Kaçmasın Altı buçuk aylık hamileyken aşk sahnesi çekmek zorunda kaldım... Hiç kolay değildi Haberi görüntüle

Martinez aralarında Kylie Minougue'un da bulunduğu birçok ünlü güzelle aşk yayamıştı.



ESKİ NİŞANLISININ YÜZÜNÜ DAĞITTI

Martinez, Halle Berry'nin eski sevgilisi ve kızı Nahla'nın babası Gabriel Aubry'yi dövdüğü için karakolluk oldu.

2012 yılında; Gabriel Aubry ile ayrıldığı sevgilisi Halle Berry, kızları Nahla'nın velayeti nedeniyle yasal bir savaş içindeydi. Hatta Aubry'ye hem kızına hem de eski sevgilisi Berry'ye yaklaşmama cezası verilmişti.

Haberin Devamı

Fakat bir Şükran Günü'nde Gabriel Aubry, Martinez ile Berry'nın yaşadığı eve gitti. İşte o sırada da iki adam arasında korkunç bir kavga çıktı.

Kavganın sonunda Gabriel Aubry'nin yüzü gözü darmadağın oldu. Martinez ise gözaltına alınıp nezarete atıldı.



BERRY ESKİ EŞİNE NAFAKA ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Bu arada Berry ile Martinez arasındaki boşanma savaşında güzel oyuncu eski kocasına nafaka ödemek zorunda kalmıştı. Mahkeme heyeti Berry'nin eski kocasına çocuk bakımı için aylık 8 bin dolar nafaka ödemesine karar vermişti.

Buna ek olarak Halle Berry'nin eski eşi Martinez'e, elde ettiği 2 milyon doların üzerindeki her gelirinin yüzde 4. 3'ünü vermesi de karara bağlandı.

Haberin Devamı

Hem Berry'nin hem de Martinez'in onayladığı boşanma anlaşmasına göre güzel yıldız, aynı zamanda Maceo'nun özel okul parasını, yine okula giderken giyeceği üniforma dahil eğitimiyle ilgili bütün masraflarını karşılayacak.

Tam eski çiftin cephesinde her şey yolunda gibi görünürken bu kez de aile içi şiddet iddiaları aralarında yeni bir gerilim yarattı.

Gözden Kaçmasın Birlikte program sunarken birbirlerine gönül vermişlerdi: İki yuvayı yıkan skandal aşıklar evleniyor Haberi görüntüle