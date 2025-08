‘Yüzüm eriyip gitti, perişanım!’ diyordu… Hem parası tükendi hem de kendi kendine tedavi olmaya çalışınca suratı kavruldu!

Haberin Devamı

Geçen seneden beri başına gelenlerin sebebini anlamaya çalışan, bu uğurda doktor doktor gezen reality şov yıldızı Brandi Glanville hâlâ derdine çare bulabilmiş değil.

Yaşadığı sorunun çok nadir bir durum olduğunu keşfeden Brandi Glanville vücuduna giren parazitlerin yüzüne yerleşmesi yüzünden perişan hale geldi.

Hastalığından kurtulmak için gitmediği doktor, denemediği yöntem kalmayan Brandi Glanville bu uğurda parasını da tüketti ve dara düştü.

Brandi Glanville, en sonunda yüzündeki paraziti kendi başına öldürmeye çalışırken yüzünü ciddi şekilde yaktı.

Ünlü ekran yüzü kendi kendine yüzüne tüy dökücü krem sürdü çünkü bir yerlerden bunun işe yarayacağını duymuştu.

Ancak Brandi Glanville yüzüne bu kremi sürünce yüzü feci şekilde yandı ve tanınmayacak hale geldi.

Yüzünün geldiği hali TikTok’ta paylaşan "Beverly Hills'in Gerçek Ev Kadınları" dizisinin 52 yaşındaki yıldızı, çenesi, yanakları ve burnu çevresindeki kırmızı ve lekeli hasarlı cildi gösteren klipte alaycı bir şekilde "Çekici göründüğümü biliyorum," dedi ve "İyi haber. Artık peeling ve lazerlere çok para harcamanıza gerek yok” diye devam etti.

Brandi Glanville, yüzüne bu kremi sürmeye karar vermesinin sebebinin, peeling yaptırmış bir yüzün yüz parazitini "sinirlendirdiğini" iddia etmesi olduğunu ve bu parazite Caroline adını verdiğini söyledi.

“Bu krem bir gençlik pınarıymış ama sanki biraz abarttım” derken TikTok takipçilerini de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yanıklarını iyileştirmek için aloe vera, salatalık ve siyah çay karıştırıp soğuttuktan sonra bir sprey şişesine koyan ve bütün gün yüzüne sıkan Brandi Glanville derdine bir türlü kalıcı bir çare bulamadı.

Glanville, ilk olarak geçen aralık ayında kötü bir yüz parazitiyle mücadele ettiğini açıklamıştı.

Nisan ayında da yüzündeki canlı organizmadan kaynaklanan ciddi semptomlar yaşadıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

Sosyal medya hesabından "Bu sabah başım ve boynum dört saat boyunca hareket etmedi. Yataktan kalkamadım” yazan ünlü oyuncu acil servisi aradığını ve acil şekilde hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

Hastalığına çare bulmaya çalışırken harcamaları astronomik boyutlara ulaştı ve reality şov yıldızı en sonunda parasının bittiğini açıkladı.

Nisan ayında Us Weekly'ye verdiği röportajda "Şu anda altı haneli bir borcum var. Şu anda hiçbir yere gidecek param yok. Her gün internetteyim, farklı bir yol bulmak için çabalıyorum. Bu çok yorucu. Ve her şeyimi tükettim" demişti.