Canını çok yakan ihanete böyle meydan okudu: Ben buradayım, siz neredesiniz!

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Dantel ayrıntısıyla dikkat çeken pembe eteği, üzerindeki beyaz bluzuyla gayet sade bir şıklık sergiliyordu. Kahverengi saçlarını omuzlarından aşağıya dökmüş, hafif makyajlı yüzüyle objektife gülümsüyordu.

Konumunu düşünecek olursak takıları da gayet sadeydi. İki tane altın bilezik, sağ elinde bir yüzük sol elinde de kocasıyla resmi birlikteliğini simgeleyen biri nişan yüzüğü ve bir de alyans...

İşte o pozda bütün dikkatler de güzel kadının sol elinin yüzük parmağındaki o sadakatin simgesine takıldı...

Sanki onları göstermek ister gibi ellerini kucağında kavuşturmuştu. Yapılan yorumlara göre bu şekilde bir de mesaj veriyordu...

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UĞRADIĞI İHANET UNUTULMADI

Bu sade pozuyla sosyal medyada bir tür fırtınaya neden olan bu kadın Danimarka'nın yeni kraliçesi Mary... Kocası Frederik ile evlenmeden önceki adıyla söylersek Mary Donaldson…

Avustralya'da sıradan bir ailenin kızı olarak doğan, annesini genç yaşta kaybeden, beklenmedik bir anda o dönem Danimarka'nın veliaht prensi olan Frederik ile aşka düşüp evlenen ve sonunda da bugün tahtta oturan Kraliçe Mary.

Tahtı yıllar önce babasından devralan 'gerçek kraliçe' Margrethe'nin ani bir kararla önceki yılın sonlarında tahtını bırakmasından sonra kral olan Frederik'in karısı Mary, 53'üncü doğum gününü kutladı.

Kraliçe Mary'nin bu özel günü onuruna çekilen bir fotoğraf da Danimarka Sarayı tarafından yayınlandı. Aynı zamanda çiftin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

O POZDA NİŞAN YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

O pozda Mary, gayet sade bir görünüm sergilese de bir ayrıntı bütün dikkatleri üzerine çekti.

Bakımlı ellerini kucağında birleştiren Mary, sanki elmas ve zümrütlerden oluşan nişan yüzüğü ve tam tur pırlanta alyansını özellikle göstermek ister gibi oturmuştu.

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İşte bu durum da onun "bir yerlere" mesaj verdiği şeklinde yorumlandı sosyal medyada...

Kime ve ne mesajı derseniz...

İlgilenenlerin bildiği gibi şu anda Danimarka Kralı olan Frederik henüz tahta geçmeden kısa bir süre önce adı karısını aldattığı iddialarına karıştı.

İspanya'da yaşayan Meksikalı sosyetik Genoveva Casanova ile birlikte bir değil birkaç kez görüntülendi.

Mary'nin nişan yüzüğün önce tek bir elmaş taştan oluşuyordu. Sonradan büyük elmasın sağ ve sol yanına ikişer tane yakut ve elmas taş eklendi.





ANNESİ ONLAR İÇİN FEDAKARLIK YAPTI

Bütün bunların sonucunda Frederik'in adı son anda annesi Margrethe tarafından "soğutulan" bir ihanet iddiasına karıştı.

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Danimarka sarayı bu iddiaları yalanlasa da eski kraliçe Margrethe, oğlu Frederik'in ve halkın ondan daha fazla sevdiği karısı Mary'nin geleceği için apar topar tahtını devretti.

Böylece skandalın büyümesini de Frederik'in adının tarihe bu şekilde geçmesini de engelledi. Ama elbette yaşananları tam olarak unutturamadı.

O sırada Mary'nin kapalı kapılar ardında ne yaşadığı bilinmez ama işte doğum günü için verdiği o pozda nişan yüzüğünü ve alyansını ön plana çıkarması onun Meksikalı sosyetik Casanova'ya "Ben buradayım, sen neredesin?" mesajı gönderdiği şeklinde yorumlandı.

SONRADAN DEĞERLİ TAŞLAR EKLENDİ

Kısaca Mary'nin pırlanta nişan yüzüğüne bakarsak...

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Yüzük, yakut ve elmas taşlardan oluşuyor. Bu taşların kırmızı ve beyaz rengi ise Danimarka bayrağını simgeliyor.

Küçük bir not eklemek gerekirse... Frederik nişanlandıkları sırada Mary'ye üzerinde sadece tek bir elmas bulunan bir yüzük hediye etti. Yıllar içinde yüzüğe dört tane yeni taş eklendi.

Yüzüğün ortasında beyaz renkli büyük bir elmas bulunuyor. Bunun sağ ve sol yanında ise kırmızı ve beyaz renkte ikişer tane değerli taş var. Bu dört tane taşın Mary ile Frederik'in dört çocuğunu simgelediği düşünülüyor.

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ONUN KİM OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİ

Frederik ile Mary, 2000 yılında Sidney Olimpiyatları sırasında tanıştı. Mary, o sırada tanıştığı genç adamın kim olduğunu bilmiyordu, sonradan öğrendi.

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İkili arasında bir aşk doğdu. 2003 yılında nişanlanıp bir yıl sonra da evlendiler. Aslında veteriner olmak isteyen Mary Donaldson, böylece önce prenses unvanı aldı.

Sonra da kocası Frederik'in tahta çıkmasıyla birlikte kraliçe oldu.

Mary ile Frederik'in 19 yaşında Christian, 17 yaşında Isabella ile 14 yaşında Vincent ve Josephine adında ikizleri bulunuyor.

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Mary ile Frederik 2004 yılında evlendi.





Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.