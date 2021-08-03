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Televizyon
Haber Giriş: 03.08.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor! 5 yıl sonra ilk açıklama

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Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor! 5 yıl sonra ilk açıklama

Yüzüklerin Efendisi dizi olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema tarihinin kült yapımları arasında yer alan Yüzüklerin Efendisi hem kitabı hem de filmi ile öne çıkmıştı. 2017 yılının son aylarında yapılan bir açıklama ile dizi yapma kararı alınan Yüzüklerin Efendisi için 5 yıl sonra yeni bir açıklama geldi. Peki, Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkacak? İşte, o açıklamalar

Amazon'un gerçekleştireceği yapım, 240 ülkede aynı gün çıkacak ve bölümler haftalık olarak yayınlanacak. 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak olan dizi, Amazon Prime üzerinden yayınlanacak. 5 yıl önce Amazon.com tarafından yapılan açıklamada hikayenin küresel televizyon haklarının alındığı ve çalışmalara başlanacağı belirtilmişti. Daha önce Netflix'in de dizi yapmak için teklifte bulunduğu açıklanmıştı.

J.R.R. Tolkien’in 'Yüzüklerin Kardeşliği' hikayesiyle başlayan üçlemenin dizi serisinin yakın zamanda görücüye çıkacağı belirtildi. Amazon yetkilileri Yüzüklerin Efendisi’nin farklı yönlerini ve hikayelerini merceğe alacağını duyurdu.

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