Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor! 5 yıl sonra ilk açıklama

Amazon'un gerçekleştireceği yapım, 240 ülkede aynı gün çıkacak ve bölümler haftalık olarak yayınlanacak. 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanacak olan dizi, Amazon Prime üzerinden yayınlanacak. 5 yıl önce Amazon.com tarafından yapılan açıklamada hikayenin küresel televizyon haklarının alındığı ve çalışmalara başlanacağı belirtilmişti. Daha önce Netflix'in de dizi yapmak için teklifte bulunduğu açıklanmıştı.

J.R.R. Tolkien’in 'Yüzüklerin Kardeşliği' hikayesiyle başlayan üçlemenin dizi serisinin yakın zamanda görücüye çıkacağı belirtildi. Amazon yetkilileri Yüzüklerin Efendisi’nin farklı yönlerini ve hikayelerini merceğe alacağını duyurdu.

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