Yüzükler nasıl ortaya çıktı

◊ Tolkien ismi ile ilk ne zaman tanıştınız?

- Lindsey Weber: Ben okumayı seven bir çocuktum. Bu yüzden, kitaplarla erken tanıştım ve sonra okumayı hiç bırakmadım. Tolkien’ın eserleri de kütüphanemde hep vardı.

- John D. Payne: Beşinci sınıfta Tolkien’in “Hobbit” adlı kitabını okudum, sonra da “Yüzüklerin Efendisi”ne devam ettim. Her zaman o kitapların filmlerinin çıkmasını, büyük ses getirmesini bekledim...

Ve biz gerçekten, bu konuyu ve bu dünyayı seviyoruz. “Lord of Rings”in sadece edebiyatın değil, hayatın kişisel konularının bir parçası haline geldiği noktaya âşık oldum.



◊ Dizinin İkinci Çağ’da geçeceğini duyurdunuz... Bize hangi hikâyeyi anlatacaksınız?

- John D. Payne: Bu bir “insan” hikâyesi. Büyük dünyadan bir nevi geri adım atmanızı ve sadece evinizi hayal etmenizi istiyoruz. Ailenizi, işinizi hayal edin... Sizin için en önemli olan şeyleri...

Sonra aniden tüm bunların sizin ellerinizden alınacağını düşünün. Hepsi tehdit altında. En çok değer verdiğiniz şeyleri korumak için karanlığın ne kadar ilerisine gidersiniz? Bu hikâyenin konusunun özünde bu var.

- Patrick McKay: İlk sezon için Orta Dünya’yı yeniden tanıtmak istiyoruz. Üçüncü Çağ’dan binlerce yıl önceyiz. Toplumlar, krallıklar ve halklar bildiğimizden izlediğimiz filmlerden çok farklı. Dünya farklı bir durumda.



DEVASA BİR TOLKIEN DESTANI



◊ İkinci Çağ’ın hikâyesini anlatma fikri nasıl oluştu?

- John D. Payne: Amazon, temel olarak 10 bin yıllık Orta Dünya tarihinin haklarını satın aldı. İkinci Çağ’ın harika olduğunu hissettik. Ve güç yüzüklerinin dövülmesiyle çok ikonik olan, Tolkien’in inanılmaz anlatılmamış hikâyesi bize ilham oldu. Karanlık Lord Sauron’un yükselişi, büyük bir olay. Yüzüğün ortadan kayboluşu, Sauron’un yüzükle beraber varlığını sürdürmesi... Hepsi apayrı hikâyeler. Yüzüklerin ortaya çıktığı zaman dilimi ise anlatılacak güzel bir olaydı.

- Patrick McKay: Orta Dünya ve Tolkien’in hayranları, izleyicileri ve sevenleri olarak, bir yan ürün ya da başka bir şeyin başlangıç hikâyesini yapmak istemedik. Devasa bir Tolkien destanı bulmak istedik. Ve Amazon, ‘hadi bunu yapalım’ diyecek kadar çılgındı.



◊ Lindsey, İkinci Çağ’da anlatılan olaylar yeni bir seriye başlamak için bir meydan okuma diyebilir miyiz?

- Lindsey Weber: Diziyi yaratmanın asıl zorluğu Tolkien’in hayal gücüne ayak uydurmak. Bence asıl meydan okuma dediğimiz de bu durum.

ELENDIL SOYU KADAR UZUN BOYLU OLMAK HER ZAMAN HAYALİMDİ



◊ Lindsey, Orta Dünya’da yaşasaydın, hangi ırktan olmak isterdin?

- Lindsey Weber: Sanırım Númenorean’a giderdim. Uzun boylular ve harika görünüyorlar. Uzun bir süre yaşıyorlar ama ölümsüz de değiller. Elendil soyu kadar uzun boylu olmak, her zaman hayalimdi.



◊ Yüzüklerin Efendisi hayranları bu seriye çok önem veriyor ve büyük merakla bekliyor. Böyle büyük bir sorumluluğu almak sizi korkuttu mu?

- Patrick McKay: Dürüst olmak gerekirse, bize kendimizden daha fazla baskı uygulayabilecek kimse yok. Çünkü bu bizim için çok şey ifade ediyor. Biz defalarca hayal kırıklığına uğrayan hayranlar olduk ve sizleri, birçok insanı hayal kırıklığına uğratmayı hiçbir zaman istemeyiz. Bununla yaşamak zor bir şey. Her zaman daha iyisi olmak zorunda diyerek kendimize baskı yaptık.

DÖVÜŞ SANATI GEÇMİŞİM VAR

Ismael Cruz Cardova, canlandırdığın Arondir’in dizideki dövüş sahneleri inanılmaz akıcı ve güzel.

- Ismael Cruz Cardova: Dövüş konusunda geçmişim var. Birkaç dövüş sanatı yaptım. Rolüm için karaktere özgün bir hareket mitolojisi yaratmak istedim. Bu yüzden wushu, tekvando, kung fu ve Brezilya dövüş sanatımı yanımda getirdim. Çok güzel bir karakter yarattık.

BELİRSİZLİK ONU SAVUNMASIZ HALE GETİRİYOR

Charles Edwards, Lord Celebrimbor olarak seninle başlayalım... Karakterinin dizideki yolculuğu için neler diyeceksin?

- Charles Edwards: Celebrimbor’un ruhundaki belirsizlik onu herhangi bir yöne götürebilir. Bununla ne olacağını görmemiz gerekecek. O yeniden yaratmak istediği Eregion’u inşa ediyor ve bunun için çok çalışıyor.

Tolkien, Eregion’un yemininde kalbinde huzur olmadığını söylüyor. Celebrimbor bunun en iyi örneğidir. Huzursuz, maddi olmayan bir şey arıyor. Bu belirsizlik, onu yırtıcılara karşı çok savunmasız hale getiriyor.

YETİM OLDUĞU GERÇEĞİNE KENDİMİ ADADIM

Elrond karakterini canlandırırken neyden ilham aldın?

- Robert Aramayo: Onun yetim olduğu gerçeğiyle başladığım yere kendimi adadım. Bu yüzden tüm çabamı, onun kim olduğunu, ailesinden nereden geldiğini ve bunun ağırlığını keşfetmeye harcamak istedim. Bu da bana oldukça iyi hissettirdi.

İLK ‘VAY CANINA’ DEDİĞİM İŞİM

◊ Tyroe, ilk oyunculuk işin. Ekipte olduğunu nasıl öğrendin?

- Tyroe Muhafidin: Bu benim ilk “vay canına” dediğim işimdi. Avustralya’da sadece reklam işi yapıyordum. Bir gün menajerim bana bir e-posta gönderdi ve “Adsız bir Amazon projesi için seçmelere katıldınız” dedi. Ben de “Bu harika” dedim. Tırnak içinde ‘Yüzüklerin Efendisi’ yazıyordu, harika olacağını o andan itibaren biliyordum. Kısa listeye alındığımı öğrendim, bu kendi başına büyük bir başarıydı. Ve birkaç ay sonra, Yeni Zelanda’da setteydim. Üzerlerinde kameralar olan devasa vinçlerin ve etraftaki binlerce insanın ne yaptığını bile bilmiyorum. Gerçekten çok minnettarım.

O OYUN BÜTÜN HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

◊ Charlie Vickers, diziden önce Tolkien ile ilk karşılaşmanı paylaşmak ister misin?

- Charlie Vickers: Bilgisayarda Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi üçlemesinden uyarlanan “Battle for Middle-Earth” adlı oyunu oynamıştım. Annem çok kızmıştı. Ama o oyun hayatımı değiştirdi, beni filmlere ve kitaplara yöneltti.

O DEVRİMCİ BİR CÜCE

◊ Sophia Nomvete, efsanevi bir isim olan Disa’dan biraz bahseder misin?

- Sophia Nomvete: Disa, herhangi bir ekranda gördüğümüz ilk kadın cüce... Tolkien’in eserlerinde gördüğümüz ilk kadın cüce... Bu devrimci karaktere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. O bir anne, Durin’in karısı... Disa bir doğa gücü ve neşe kaynağı.

KENDİME BİR MEYDAN OKUMAYDI

◊ Owain Arthur seni 4. Durin (Cüce soyu) olarak görmek güzel. Her gün 4. Durin olman ne kadar vaktini aldı?

- Owain Arthur: Protez saç ve sakalları takmak her gün üç saat sürdü. Hepsini çıkarmak ise sadece 45 dakika. Ama ne biliyor musun? Cüce oynadığımı öğrendiğimde çok heyecanlandım. Çekimin son gününe kadar, hepsini çıkarmanın rahatlığı da çok güzeldi. İlk defa protez takmıştım ve bu kendime bir meydan okumaydı.

SONU NEYE VARACAK BİLMİYORUM

◊ Daniel, The Stranger (Yabancı) rolündesin. Neleri çözmeyi hedefliyorsun?

- Daniel Weyman: Karakterimin sonunun nereye varacağını, niyetinin ne olduğunu bilmiyorum. Sadece derin bir amaç duygusuna sahip olduğunu söyleyebilirim. Büyük arzusu var.