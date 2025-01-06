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Yüzük parmakta göründü hayranları çılgına döndü… ‘Bizimkiler sonunda nişanlanmış!’

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#Zendaya#Tom Holland#Nişanlanan Ünlüler
Yüzük parmakta göründü hayranları çılgına döndü… ‘Bizimkiler sonunda nişanlanmış’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 12:46

Altın Küre ödüllerinde kazananları, kaybedenleri ve ünlü yıldızların kırmızı halıdaki şıklık yarışları konuşulmaya devam ediyor. Gecenin şıklık ve güzellik konusunda en çok öne çıkan isimlerinden olan genç oyuncu ise parmağındaki yüzükle hem hayranlarını heyecanlandırdı hem de sosyal medyada büyük bir fırtına estirdi.

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Bu yıl hem Dune 2 hem de Challengers filminde başrol oynayarak büyük başarı elde eden Zenadaya adaylık da aldığı Altın Küre ödül töreninde güzelliği ve şıklığıyla çok konuşuldu.

Yüzük parmakta göründü hayranları çılgına döndü… ‘Bizimkiler sonunda nişanlanmış’

Fotoğrafçılara poz verirken parmağında görünen gösterişli pırlanta yüzük ise hayranlarının güzle yıldızın nişanlandığına ikna olmasına yol açtı ve büyük bir heyecan yarattı.

Yüzük parmakta göründü hayranları çılgına döndü… ‘Bizimkiler sonunda nişanlanmış’

Hayranları Zendaya’nın kırmızı halı fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşarak “Bilerek o parmağa takılmış bir pırlanta yüzük… Bunun tek bir anlamı olabilir” diyerek Zendaya ve Tom Holland’ın nişanlandıklarına ikna oldu.

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Bir süredir birlikte olan ve birbirlerine çok yakıştırılan genç aşıkların ilişkisinin her geçen gün daha da ciddileştiği epeydir konuşuluyordu.

Yüzük parmakta göründü hayranları çılgına döndü… ‘Bizimkiler sonunda nişanlanmış’

Her ikisi de 28 yaşında olan Zendaya ve Holland, 2017 yapımı “Spider-Man: Homecoming” filminde rol almalarından yıllar sonra, Temmuz 2021'de öpüşürken yakalanınca aşklarını saklamaktan vazgeçmişlerdi.

Zendaya daha önce de parmağında pırlanta bir yüzükle poz vermiş, o zaman da genç aşıkların nişanlandığı söylentileri yayılmıştı. Ancak ikisi de bu dedikodulara cevap vermedi.

Yüzük parmakta göründü hayranları çılgına döndü… ‘Bizimkiler sonunda nişanlanmış’

Birbirlerine sırılsıklam aşık oldukları bir sır olmasa da, Zendaya daha önce Tom Holland ile olan aşkını neden gizli tutmayı tercih ettiğini “Hayatımın bazı bölümlerinin halka açık olacağını kabul ediyorum. Hayatımı sıradan biri gibi yaşayamam ve sevdiğim kişiyi de böyle sevemem. Ama aynı zamanda, paylaşmayı seçtiğim şeyler üzerinde de kontrol sahibiyim diyerek açıklamıştı.

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Challengers filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre’ye aday olan Zendaya’ya sevgilisi Tom Holland eşlik etmedi. İkili zaten kırmızı halılarda el ele yürümeyi tercih etmiyor.

Yüzük parmakta göründü hayranları çılgına döndü… ‘Bizimkiler sonunda nişanlanmış’

Holland bunu “Eğer onunla birlikte törenlere gidersem sevgilime yönelmesi gereken ilgili kendi üstüme ya da ilişkimize çekerim. Ama ben bunu istemiyorum. Bu Zendaya’nın tek başına parlaması gereken bir durum” sözleriyle anlatmış ve bu centilmenliğiyle kalpleri bir kez daha fethetmişti.

Tom Holland ve Zendaya aşklarını gözlerden uzakta yaşamaya ve bu konuda çok yorum yapmamaya devam ediyorlar. Londra’da birlikte yaşayan ünlü aşıklar birer Hollywood yıldızı gibi değil kendi akranları gibi birlikte alışverişe, yürüyüşe, park gezilerine çıkıp sessiz sakin ama derinden ilerleyen bir ilişki yaşıyorlar.

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Yüzük parmakta göründü hayranları çılgına döndü… ‘Bizimkiler sonunda nişanlanmış’

Hayranlarının artık gerçekten bir evlilik en azından nişan haberi beklediği çift Tom Holland’ın geçenlerde yaptığı açıklamaya göre aslında bu büyük adımı atmaya hiç de uzak değil.

Çocuk yaştan beri kameralar önünde olan Tom Holland artık epey yorulduğunu ve evlenip baba olmaya hazır olduğunun işaretini “Keşke sevgilim bir çocuk doğursa da ben de işi gücü bırakıp ev babası olsam” sözleriyle vermişti…

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#Zendaya#Tom Holland#Nişanlanan Ünlüler

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