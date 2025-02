Yüzüğü takıp balayına çıktılar... Bu halkayla deli gibi seven kalpleri birbirine bağlandı

Haberin Devamı

Bu kadar çok ilgi görünce de özel hayatı hep mercek altına alınır oldu... Kendisi gibi genç kuşak ünlülerle aşk yaşamış olsa da bunlar çok da uzun sürmedi.

Sonunda aradığını buldu ve görünüşe göre artık onunla durulup oturmaya, bir yuva kurmaya karar verdi. Son söylentilere kendisi gibi genç kuşak ünlülerden biri olan büyük aşkıyla nişanlandı bile.

Bu konuda net bir açıklama yapmasa da sonunda parmağındaki o iri taşlı pırlanta ve altın yüzüğünü de gözler önüne serdi.

Görünüşe göre genç şarkıcının aşkı eninde sonunda gerçekten de tamamına erecek.

YÜZÜĞÜNÜ AÇIK AÇIK GÖSTERDİ

Hayranları büyük olasılıkla anlattığımız kişinin Dua Lipa olduğunu çoktan anladı bile...

Bir yılı aşkın süredir genç oyuncu Callum Turner ile birlikte olan Lipa, hem özel hayatında hem de kariyerinde şu ana kadarki en mutlu dönemlerinden birini yaşıyor.

Söylentilere göre Lipa ile Turner kısa süre önce nişanlandı bile. Yani bir başka deyişle ilişkileri gayet ciddi.

Her ne kadar kendisi bu konuda net bir açıklama yapmasa da gittikleri her yerde gözden kaçmayan bir mutluluk tablosu sergiliyorlar.

Sonunda Dua Lipa, o çok merak edilen nişan yüzüğünü de gözler önüne serdi. Bunu da birçok ünlü gibi sosyal medya aracılığıyla yaptı elbette.

ALTIN BİR HALKA ÜZERİNDE İRİ BİR PIRLANTA

2025 yılının ilk ayının nasıl geçtiğini gözler önüne seren bir dizi paylaşım yaptı Dua Lipa. Bu derlemenin ilk karesinde de yakın plan bir pozuna yer verdi.

İşte o karede de parmağındaki bir süredir çok konuşulan o yüzük gözler önüne serildi.

Her ne kadar kendisi böyle bir açıklama yapmasa da iddialara göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöküp ona evlenme teklif etti. Lipa da bunu kabul etti.

İşte o sırada da 34 yaşındaki Turner sevgilisine bu yüzüğü hediye etti.

Geçtiğimiz hafta bu yüzükle ilgili birçok iddia ortada dolanıyordu.

Bunlara göre Fantastic Beast ve The Boys on The Boat gibi filmlerle tanınan Callum Turner sevgilisine iki karatlık yuvarlak bir pırlanta yüzük ile evlenme teklif etti.

Bu pırlanta ise sarı altından bir bantın üzerine yerleştirilmiş durumda.

ROMANTİK DANS AŞKLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Dua Lipa ile Callum Turner, geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası nedeniyle bu kentteydi. Bir yandan defile izleyip tanıtım toplantılarına katılırken diğer yandan da aşklarının keyfini çıkardılar.

Genç aşıkların ortak tarihine bir bakarsak...

Kendileri net olarak açıklamıyorlar ama Dua Lipa ile Callum Turner, samimi bir şekilde ilk kez geçen yılın ocak ayında görüntülendi.

Los Angeles'ta konuk oldukları bir galanın ardından düzenlenen partide birbirlerini öpücüklere boğarak romantik bir şekilde dans ediyorlardı.

İlk kez bu şekilde dikkat çektiler...Tabii ki hemen haklarında aşk söylentileri başladı.

HER YERDE AŞK TAZELİYORLAR

Onlar aralarındaki ilişkiyi net olarak açıklamasa da görüntüleri Lipa ile Turner'ın gerçekten aşk yaşadığını anlatıyordu zaten.

İkili, yine geçen yılın ilk ayında çıktıkları bir akşam yemeğinde sarmaş dolaş görüntülendiler.

Hemen ardından bir sokak gezintisinde arada durup birbirlerini öperek ilişkilerini herkese ilan ettiler zaten.

Bir başka deyişle sanki nişanlanıp balayına çıkmış gibi görüntüler sergiliyorlar...

Başlarda iki gencin ilişkisinin çok da uzun ömürlü olmayacağı konuşulurken Lipa ile Turner gelecekleri hakkında önemli bir karar aldı belli ki.

Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner'ın aşkı geçen yıla damgasını vurdu.