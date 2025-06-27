Yüzü hep gülüyordu, acı gerçeği kimse anlamadı… Hastalığı anlattığından çok daha kötü, ölüm ise hep yanı başındaydı!

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Modern zamanlarda yazılmış bir peri masalı yaşıyordu üstelik bir masal prensesi de değildi. O, bir gün kraliçelik tacını takacak gerçek bir prensesti.

Mirasını devraldığı söylenen, hiç tanıyamadığı kayınvalidesi Prenses Diana gibi bir kaderi olmasın diye herkesin gözünün içine baktığı Kate Middleton’ın kansere yakalandığı haberi bu yüzden çok büyük ses getirdi, kraliyet ailesine sıcak bakmayanları bile gönülden üzdü.

Hastalığını yendikten sonra yeniden görevlerinin başına dönen ve onu özleyenleri sevindiren Kate Middleton için ortaya atılan yeni iddia ise herkesi bir daha korkuttu.

Geçtiğimiz günlerde son anda katılmaktan vazgeçtiği önemli etkinlik zaten herkesin yüreğini ağzına getirmişti. Prensesin hastalığın etkilerinden dolayı hâlâ sıkıntı çektiği, kimi günler dışarı çıkamayacak hale geldiği de böylece ortaya çıkmış oldu.

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Saraydan gelen son haberlere göre Kate Middleton’ın kanseri ve yaşadığı kemoterapi süreci düşünülenden çok daha zorluydu ve Galler Prensesi aslında ölümün kıyısından dönmüştü.

Kate Middleton’a kanser teşhisi karın bölgesinden bir operasyon geçirdikten sonra konmuştu. Ancak prensesin ne tür bir kansere yakalandığı ya da hastalığın hangi evrede tespit edildiği hiç açıklanmadı.

Bu durum da saraydan gelen bu iddiaları destekler nitelikte. Güzel prenses bir anda ortadan kaybolunca dedikodular bitmek bilmemiş, türlü çeşit komplo teorisi sosyal medyayı sarınca Kate bir video çekerek teşhisini kendisi açıklamak zorunda kalmıştı.

İsmini açıklamayan bir kraliyet uzmanı Kate’in durumunun ciddiyetini anlatmak için “Anladığım kadarıyla, iyileşmeden bahsedebiliyor olması bile onun için büyük bir şans. İyileşmesi yıllar alabilir” yorumunu yaptı.

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Kate Middleton bünyesi hâlâ zayıf olduğu için iş yükünü azaltmak zorunda kalsa da hamiliğini yaptığı Wimbledon’da boy göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sonrasında da Windsor Kalesi'nde temmuz ayının hemen başında düzenlenecek Fransa devlet heyeti ziyaretinde yer alması beklenen Kate’in bu görevi kısa tutup, sadece varlığını göstermesi bekleniyor.

Bu etkinlikler sona erdikten sonra Kate, okulları kapanan çocuklarını da yanına alıp yaz tatilinin büyük bir kısmını muhtemelen ailenin Norfolk'taki Sandringham Malikanesi'nde geçirecek.

Kraliyet çevreleri Kate Middleton'ın geçenlerde iptal ettiği etkinliği bir “uyarı” kabul ettiği ve böylece hayatını ve görevlerinin yükünü yeniden ayarladığını söylüyor.

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“Kate yılın geri kalanında çok daha sakin bir hayat sürecek. Önümüzdeki üç ay içinde onu üç kereden fazla görürseniz şaşırırım” diyen kraliyet yazarları prensesin hafta 3 gün etkinliklere katılmasının bir hata olduğunu söyledi.

Kate Middleton’ın bundan böyle en fazla ayda 3 etkinliğe katılacağı, bunların arasından da sadece çok önemli gördüklerini seçip gideceği iddia edildi.

Halkın karşısına her zaman gülen yüzüyle çıksa da Kate Middleton’ın kamuoyuna açık etkinlikler ve bununla gelen yoğun ilgi ve eleştirilerden aslında çok etkilendiği ve bu yüzden daha da çok yıprandığı söyleniyor.

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Üstelik önce Kral Charles’ın sonra kendisinin kansere yakalanması, ailenin Harry’yle yaşadığı korkunç kavga, William’la olan evliliği hakkında ortaya atılan dedikodular hassas bir yapısı olan Kate’i çok daha fazla yıkmış oldu.