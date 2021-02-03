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Televizyon
Haber Giriş: 03.02.2021 - 13:24 | Son Güncelleme:

“Yüzleşme” Pazartesi günü başlıyor

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Birbirini tanımayan yedi farklı kişinin sağlık sorunları ve hayata tutunma çabalarının ekrana geleceği “Yüzleşme”, 08 Şubat Pazartesi günü başlıyor.

Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın moderatörlüğünde konusunda uzman doktorların katkılarıyla, “Yüzleşme” evinde yaşayan 7 kişinin sorunları ve gerçek yaşam hikayeleri mercek altına alınacak. Aynı evde yaşayan katılımcılar sağlık sorunlarına çözüm ararken, Doç. Dr. Erbaş ve uzman doktorlar da ev sakinlerine hem psikolojik hem de tıbbi açıdan destek olacak. Yüzleşme programının uzman hekim kadrosu bir araya gelerek hastalıkları, tedavileri ve tedavi sürecinde yaşananları masaya yatıracak.

 Ev sakinlerinin 7 gün 24 saat birlikte yaşayacakları, “Yüzleşme” 08 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de...

 

 

 

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