15 yıl önce cıvıl cıvıl bir aile kurmuşlardı: İlk ayrılık acısı içlerini yakıyor... Artık bu yuva eskisi gibi olmayacak!

Daha evlilik öncesi yaşadıkları ayrılık sürecini de sayarsak epey ciddi sınavlardan geçti Galler çifti. Bunun doruk noktası da Kate Middleton'ın kanserle mücadelesi oldu.

Sonunda o da bitti.

Kate ile William, üç çocukları George, Charlotte ve Louis'yi de yanlarına alıp Windsor'daki yeni evlerinde, hayatları için yeni bir sayfa açtılar.

Hastalık nedeniyle gölgelenen mutlulukları yeniden çiçeklendi.

ŞİMDİ ÖNLERİNDE YENİ BİR DÖNEMEÇ VAR

Diğer yandan görünüşe göre Kate ile William'ın ailesini yeni bir hayat dönemeci daha bekliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse "Biraz buruk" bir dönemeç bu.

Çünkü içlerinden biri, tam anlamıyla olmasa da aileden ayrılıp usul usul kendi kanatlarıyla uçmanın ilk denemelerini yapacak.

İşte bu durum da Kate ile William'ı epey zorlayacak.

Neler olacağına bakarsak...





YATILI OKUL YOLLARI GÖRÜNDÜ

Kate ile William'ın üç çocuğunun en büyüğü olan George'un önümüzdeki eylül ayında yatılı okula gitmesi bekleniyor.

12 yaşındaki George, dedesi Kral Charles ve babası Prens William'ın ayak izlerini takip ederek eğitimini yatılı okulda sürdürecek.

Elbette hafta sonlarında ve önemli günlerinde yine ailesinin yanında olacak ama zamanının büyük bölümünü, yatılı okulda geçirecek.

Bu durum da 43 yaşındaki William ile 44 yaşındaki Kate'in Windsor'daki Forest Lodge'da başladıkları yeni hayatları için farklı bir dönüm noktası olacak.

Prens William, 1995 yılının eylül ayında Eton'daki ilk gününde basının karşısına böyle çıkmıştı. Söylentilere bakılırsa veliahdı George da onun ayak izlerini takip edip aynı yatılı okula gidecek.





NEYSE Kİ İKİ KARDEŞ YANLARINDA KALACAK

Kraliyet uzmanlarına göre elbette diğer çocukları 10 yaşındaki Charlotte ile 8 yaşındaki Louis yanlarında kalacak.

Ama ilk göz ağrılarının artık kendi kanatlarıyla uçmaya başlayacak olması da Kate ile William'ın yuvasında bir boşluk hissetmesini engellemeyecek.

Kraliyet uzmanlarına göre Prens William, kendisi de Eton College'da yatılı okudu. O yüzden böyle bir kurumda eğitim görmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyor.

Elbette dünyanın en iyi okullarından birinde okumak bir ayrıcalık ama annesi ve babası açısından yine de ortada bir hasret duygusu olacak bu uzmanlara göre.

Galler ailesini tanıyanlardan biri bu konudaki yorumunu şöyle yaptı: "Kate ile William'ın, birbirlerine çok bağlı bir ailesi var. Yemek masasındaki boş sandalye onları elbette etkileyecek."

KENDİLERİ DE YATILI OKULDA OKUDU

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım. Sadece William değil Kate de yatılı okulda okudu. O yüzden bu sistemin hem aile hem de öğrenci üzerinde nasıl bir etki yaratacağını çok iyi biliyorlar.

William'ın aile dinamikleri farklıydı ama Kate, çok bağlı ve iyi ilişkiler sürdüren bir aileden geldiği için yatılı okul onun için de farklı bir deneyim oldu.

Ama yine yapılan yorumlara göre Kate ile William, her ne kadar belli kurallara uymak zorunda olsalar da üç çocuklarının olabildiğince özgür bir ortamda büyümesini tercih ediyor.

Bu yüzden de çekingen oğulları George'un yatılı okula gitmesinin onun yararına olacağına da düşünüyorlar.