Yüz Numaralı Adam ne zaman, nerede çekildi? 100 Numaralı Adam oyuncuları kimler?

Usta oyuncu kadrosu ile Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Yüz Numaralı Adam filmi izleyenlere bir kez daha keyifli anlar yaşatacak. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yüz Numaralı Adam filminde bir trende karşısına çıkan Oya sayesinde filmlerinde oynamaya başlayan Şaban'ın başına gelenler ele alınıyor. Peki, Yüz Numaralı Adam oyuncuları kimler? İşte, ayrıntılar...

FİLMİN KONUSU NE?

Şaban saflığı yüzünden girdiği hiçbir işi başaramamakta ve çok kısa sürede kovulmaktadır. Ailesi ise onu çalışıp para kazanması için zorlamaktadır. Oya ise bir reklam firmasında çalışmakta ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halktan birini kullanmayı düşünmektedir. Bir gün trende Şaban'a rastlar ve onu reklam filmlerinde oynaması için ikna eder.

OYUNCULARI KİMLER?

Osman F. Seden'in yönetmen koltuğunda oturduğu 1978 yılında çekilen Yüz Numaralı Adam filminde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Süleyman Turan, Leman Akçatepe ve Can Erman gibi usta oyuncular yer alıyor.

YÜZ NUMARALI ADAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk Sineması'nın unutulmaz filmi Yüz Numaralı Adam filmi İstanbul Cankurtaran'da çekildi.