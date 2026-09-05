Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının 'Bu adam seni üzer' uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor

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Üstelik Kidman sonradan itiraf ettiğine göre, Tom Cruise ile evlenmek uğruna kariyerini bile tehlikeye atmıştı...

Ona yapılan "Evlenirsen kariyerin biter" uyarıları bile bir kulağından girdi, diğerinden çıktı. Çünkü çok aşıktı.

Ama hangi aşk sonsuza kadar sürer ki! Sonunda Kidman ile Cruise evliliği bitti.

Şu anda 59 yaşında olan Nicole Kidman boşandıktan sonra birkaç flört denemesi yaptı. Sonunda da country müzisyeni Keith Urban ile 2006 yılında evlendi.

Ona da aşıktı elbette... Yaşı ilerlediği ve başından bir evlilik geçtiği için de daha olgun, aklı başında bir aşktı bu. Eski çift artık boylarını geçen iki kız çocuğu sahibi oldu. Ama 20 yıllım evlilik bu yıl resmen bitti.

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Nicole Kidman, gençlik yıllarında kariyerini bile tehlikeye atıp Tom Cruise ile evlendi.

Doğrusu Nicole Kidman, bu ikinci boşanmanın acısını kolayca üzerinden atmak için de elinden geleni yaptı.

Öncelikle kendini işine verdi. Ki Hollywood gibi 40 yaşını geçen kadınların bir kenara atıldığı bir ortamda hala ardı ardına projelerle oynamak gibi zor bir işi başardı.

Diğer yandan özel hayatını da 'boşlamadı...'



YENİDEN FLÖRT EDİYOR

İtalya'nın gözde tatil bölgesi Portofino'da özeml sermaye yatırımcısı Michael Reinstein ile birlikte görüntülendi.



Önce Kidman'ı kaldığı otelde ziyaret etti Reinstein. İkili, balkonda neşe içinde gülüp sohbet etti. Sonra da havuz başında daldıkları derin ve samimi sohbette objektiflere yakalandılar.

ABD basınına göre Nicole Kidman, Michael Reinstein ile flört ediyor. İlişkileri de gayet rahat ve 59 yaşındaki yıldız bu romantik yakınlaşmanın keyfini çıkarıyor.

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Önceleri bir iş bağlantısı olarak görülen bu samimiyet; ABD basınına göre romantik bir yakınlaşmadan başka bir şey değil.

US Weekly'ye konuşan bir kaynak, "Nicole, Keith Urban ile boşandıktan sonra yeniden flört etmeye başladı" dedi.



ONUNLA BİRLİKTEYKEN ÇOK EĞLENİYOR

Ama yine o kaynaklara bakılırsa Kidman, Michael Reinstein ile ilişkisini öyle çok da ciddiye almıyor.

Aynı kaynak bu konuda da "Nicole ile Michael görüşüyor. İlişkileri şu aşamada çok rahat... Nicole çok eğleniyor" diye anlattı durumu.

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Yakın çevresinin anlattığına göre Nicole Kidman ile Michael Reinstein, ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı.

Onunla tanışana kadar Kidman, birkaç kişiyle görüştü. Hatta arkadaşları ona bazı isimlerle tanışmasını da önerdi.



SONUNDA YÜZÜNÜ GÜLDÜREN BİRİNİ BULDU

Doğrusu Kidman bunlardan bazılarıyla birkaç kez buluştu. Ama bunlardan bir sonuç çıkmadı.

Sonunda Regent adlı yatırım şirketinin kurucusu ve CEO'su olarak tanınan Michael Reinstein ile tanıştı ve onunla yakınlaştı. Şimdi de onunla rahat bir ilişki yaşıyor.

Üstelik Reinstein sayesinde hayatın eğlenceli yanlarını daha fazla görmeye de başladı.

İtalya tatilini bitirip ABD'ye dönen Kidman son dönemde Practical Magical 2 filminin tanıtım faaliyetlerine yoğunlaştı.

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Bu arada Kidman'ın flört ettiği Michael Reinstein ile ilgili birkaç bilgi verelim... Reinstein 1971 doğumlu, yani Kidman'dan 4 yaş daha genç. Bugüne kadar hiç evlenmedi ve hiç çocuk sahibi olmadı.

Beverly Hills'te yaşayan Michael Reinstein, bundan dört yıl önce tatsız bir konu yüzünden mahkemelik olmuştu.

Woman's Day adlı internet sitesine göre o dönemde eski bir çalışanı Reinstein'ı dolandırıcılık ve zimmetine para geçirmekle suçlamıştı.

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Hatta eski çalışanı Reinstein'ın, elindeki gücü başkalarına acımasızlık etmek için kullandığını da ileri sürmüştü.

Diğer yandan yıllar önce o sırada evli olduğu Jesse James tarafından aldatılan 62 yaşındaki Sandra Bullock'un da Kidman'ı "Bu adam senin kalbini kırar" diye uyardığı da ileri sürüldü sitenin haberinde.