×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının 'Bu adam seni üzer' uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Nicole Kidman#Tom Cruise#Keith Urban
Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 17:22

Ne büyük ve yıllara damga vuran bir aşktı Nicole Kidman ve Tom Cruise'un yaşadığı... Dile kolay... 1990'da kuruldu yuvaları ve 2001'de dağıldı...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Üstelik Kidman sonradan itiraf ettiğine göre, Tom Cruise ile evlenmek uğruna kariyerini bile tehlikeye atmıştı...

Ona yapılan "Evlenirsen kariyerin biter" uyarıları bile bir kulağından girdi, diğerinden çıktı. Çünkü çok aşıktı.

Ama hangi aşk sonsuza kadar sürer ki! Sonunda Kidman ile Cruise evliliği bitti.

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor
Şu anda 59 yaşında olan Nicole Kidman boşandıktan sonra birkaç flört denemesi yaptı. Sonunda da country müzisyeni Keith Urban ile 2006 yılında evlendi.

Ona da aşıktı elbette... Yaşı ilerlediği ve başından bir evlilik geçtiği için de daha olgun, aklı başında bir aşktı bu. Eski çift artık boylarını geçen iki kız çocuğu sahibi oldu. Ama 20 yıllım evlilik bu yıl resmen bitti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÜnlü oyuncunun gururu ikiye katlandı: Küçük kızım da liseli olduÜnlü oyuncunun gururu ikiye katlandı: Küçük kızım da liseli oldu!Haberi görüntüle

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor
Nicole Kidman, gençlik yıllarında kariyerini bile tehlikeye atıp Tom Cruise ile evlendi.
Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor

KENDİNİ BOŞANMA ACISINA FAZLA KAPTIRMADI
Doğrusu Nicole Kidman, bu ikinci boşanmanın acısını kolayca üzerinden atmak için de elinden geleni yaptı.

Öncelikle kendini işine verdi. Ki Hollywood gibi 40 yaşını geçen kadınların bir kenara atıldığı bir ortamda hala ardı ardına projelerle oynamak gibi zor bir işi başardı.

Diğer yandan özel hayatını da 'boşlamadı...'

Gözden KaçmasınGüzel yuvasını karısının ihaneti yıkmıştı... Kalp yarasını sardı, yeniden sevdi, yeniden evlendi... Mutluluğun sırrını 70 yaşından sonra çözdüGüzel yuvasını karısının ihaneti yıkmıştı... Kalp yarasını sardı, yeniden sevdi, yeniden evlendi... Mutluluğun sırrını 70 yaşından sonra çözdüHaberi görüntüle

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor

YENİDEN FLÖRT EDİYOR
İtalya'nın gözde tatil bölgesi Portofino'da özeml sermaye yatırımcısı Michael Reinstein ile birlikte görüntülendi.

Önce Kidman'ı kaldığı otelde ziyaret etti Reinstein. İkili, balkonda neşe içinde gülüp sohbet etti. Sonra da havuz başında daldıkları derin ve samimi sohbette objektiflere yakalandılar.
Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor
ABD basınına göre Nicole Kidman, Michael Reinstein ile flört ediyor. İlişkileri de gayet rahat ve 59 yaşındaki yıldız bu romantik yakınlaşmanın keyfini çıkarıyor.

Haberin Devamı

Önceleri bir iş bağlantısı olarak görülen bu samimiyet; ABD basınına göre romantik bir yakınlaşmadan başka bir şey değil.

US Weekly'ye konuşan bir kaynak, "Nicole, Keith Urban ile boşandıktan sonra yeniden flört etmeye başladı" dedi.

Gözden KaçmasınMilyarderin torunu evlendi, gelinlik bile giymedi... Ama sosyete ayakkabısını eksik etmediMilyarderin torunu evlendi, gelinlik bile giymedi... Ama 'sosyete ayakkabısını' eksik etmediHaberi görüntüle

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor

ONUNLA BİRLİKTEYKEN ÇOK EĞLENİYOR
Ama yine o kaynaklara bakılırsa Kidman, Michael Reinstein ile ilişkisini öyle çok da ciddiye almıyor.

Aynı kaynak bu konuda da "Nicole ile Michael görüşüyor. İlişkileri şu aşamada çok rahat... Nicole çok eğleniyor" diye anlattı durumu.

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor
Yakın çevresinin anlattığına göre Nicole Kidman ile Michael Reinstein, ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı.

Haberin Devamı

Onunla tanışana kadar Kidman, birkaç kişiyle görüştü. Hatta arkadaşları ona bazı isimlerle tanışmasını da önerdi.

Gözden KaçmasınBir gecede genç bir kadının hayatını değiştirmişti... Efsane, 32 yıl sonra ortaya çıktıBir gecede genç bir kadının hayatını değiştirmişti... Efsane, 32 yıl sonra ortaya çıktıHaberi görüntüle

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor

SONUNDA YÜZÜNÜ GÜLDÜREN BİRİNİ BULDU
Doğrusu Kidman bunlardan bazılarıyla birkaç kez buluştu. Ama bunlardan bir sonuç çıkmadı.

Sonunda Regent adlı yatırım şirketinin kurucusu ve CEO'su olarak tanınan Michael Reinstein ile tanıştı ve onunla yakınlaştı. Şimdi de onunla rahat bir ilişki yaşıyor.

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor
Üstelik Reinstein sayesinde hayatın eğlenceli yanlarını daha fazla görmeye de başladı.

İtalya tatilini bitirip ABD'ye dönen Kidman son dönemde Practical Magical 2 filminin tanıtım faaliyetlerine yoğunlaştı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu çiftlik hayatını öyle sevdi ki... Şehirle son bağını da kesiyor... Lüks villasını satışa çıkardıÜnlü oyuncu çiftlik hayatını öyle sevdi ki... Şehirle son bağını da kesiyor... Lüks villasını satışa çıkardıHaberi görüntüle

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor

 BU ADAM SENİN KALBİNİ KIRAR
Bu arada Kidman'ın flört ettiği Michael Reinstein ile ilgili birkaç bilgi verelim... Reinstein 1971 doğumlu, yani Kidman'dan 4 yaş daha genç. Bugüne kadar hiç evlenmedi ve hiç çocuk sahibi olmadı.

Beverly Hills'te yaşayan Michael Reinstein, bundan dört yıl önce tatsız bir konu yüzünden mahkemelik olmuştu.

Woman's Day adlı internet sitesine göre o dönemde eski bir çalışanı Reinstein'ı dolandırıcılık ve zimmetine para geçirmekle suçlamıştı.

Yüz güldürmeyen iki evliliği de tarihe karıştı... Arkadaşının Bu adam seni üzer uyarısına aldırmadan yeni aşkıyla gülüp eğleniyor
Hatta eski çalışanı Reinstein'ın, elindeki gücü başkalarına acımasızlık etmek için kullandığını da ileri sürmüştü.

Haberin Devamı

Diğer yandan yıllar önce o sırada evli olduğu Jesse James tarafından aldatılan 62 yaşındaki Sandra Bullock'un da Kidman'ı "Bu adam senin kalbini kırar" diye uyardığı da ileri sürüldü sitenin haberinde.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nicole Kidman#Tom Cruise#Keith Urban

BAKMADAN GEÇME!