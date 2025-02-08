Yuvası bir ihanetle yıkılmıştı... Kocasının yeni aşkına 'tokat gibi' yorum: En fazla bir yıl sonra biter o ilişki

Haberin Devamı

Biraz hafızalı zorlayınca, sarsılmaz gibi görünen nice evliliklerin bittiğini, nice yuvanın yıkıldığını hatırlamak mümkün zaten.

İşte bunlardan birinin kahramanları da ünlü oyuncu Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness idi. Furness, biyolojik çocuk sahibi olamadığı için biri kız diğeri erkek iki çocuk evlat edinen çift, yuvalarını uzun yıllardır koruyordu.

Dile kolay, tam 27 yıl sürdü Jackman ile Furness'in evliliği.

Herkes onların asla ayrılmayacağını düşünürken de yaptıkları bir açıklama gündeme bomba gibi düştü. Onlar evliliği bile bitmişti.



Hugh Jackman, 27 yıllık karısını aynı sahneyi paylaştığı rol arkadaşıyla aldatınca evlilik bitti.

Haberin Devamı

İşin çarpıcı yanı evliliğin bitmesinin nedeninin de Hugh Jackman'ın karısını aldatmasıydı.

The Music Man adlı müzikalde birlikte sahneye çıktığı Sutton Foster ile karısına ihanet etmişti Jackman. Bir süre suskun kaldıktan sonra

uygun ortamı bulunca aşklarını da gün yüzüne çıkardılar zaten.

Hatta ileri sürülenlere göre Jackman, Foster ile evlenmek bile istiyor.

Ama eski karısı Deborra Lee Furness'e bakarsanız da bu ilişkinin en fazla bir yıl ömrü var.

Jackman'ın eski karısına göre, ünlü oyuncu orta yaş krizinde. Foster ile ilişkisi de en fazla bir yılda bitecek.

Elbette kimin haklı olduğunu zaman gösterecek ama biz Hugh Jackman'ın eski karısı Deborra Lee Furness'in yorumuna bir bakalım.

Radar adlı internet sitesinde yer alan habere bakılırsa Furness, arkadaşlarına Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisinin uzun sürmeyeceğini söyledi.

Bu kaynak "Deborra, orta yaş krizini kilometrelerce öteden anlayabilir ve Hugh'u herkesten daha iyi tanıyor" diyerek onun bu konuda haklı olabileceğini ima etti.

Yollarını ayırdığı karısı Deborra Lee Furness'in yorumuna göre Hugh Jackman, Sutton Foster'ın, omuzunda ağlayıp sorunlarını çözmesine destek olacak.

Haberin Devamı

Ama ona nefes alabileceği bir alan bırakmayacak. Bu da ilişkinin sonuna giden yolun taşlarını döşeyecek.

Furness'a göre Jackman, günün birinde Sutton Foster'a nefes alacak alan bırakmayacak.

Bu arada yakınlarına göre eski karısı Deborra, Hugh Jackman'ın Sutton Foster'a gerçekten aşık olduğunun farkında. Ama bu duygusunun çok geçmeden uçup gideceğini düşünüyor.

Diğer yandan Hugh Jackman ve Sutton Foster cephesinden gelen haberlere göre ünlü oyuncu, sevgilisiyle evlenmek istiyor. Bunun için de Deborra Lee Furness ile resmen boşanması gerek.

Ama ortada çözülmesi gereken maddi sorunlar olduğu için henüz iki taraf da dava açmış değil.

Haberin Devamı

Bir film setinde tanışan 56 yaşındaki Hugh Jackman ile 69 yaşındaki Deborra Lee Furness, 1996'da evlendi. Aralarındaki yaş farkı da bu yıllar boyunca hiç sorun olmadı.