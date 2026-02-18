Yuvalar yıkan yasak ilişkilerini nikah masasına taşıyacaklar… Sevgilisine öyle aşık ki büyük servetini bile gözden çıkardı

Haberin Devamı

Yıllar yılı sinema dünyasının en efendi, ailesine en bağlı ünlülerinden biri olarak tanınan ve sevilen Hugh Jackman, tiyatro sahnesinde rol arkadaşı olan Sutton Foster’la aşk yaşamaya başlayınca Deborra Lee Furness'la yaptığı 27 yıllık evliliği sona erdi.

Aynı şekilde Sutton Foster da yapımcı eşi Ted Griffin’le olan 10 yıllık evliliğini bu aşk uğruna bitirdi.

Ünlü aşıklar ilişkilerinin evlilikleri bittikten sonra başladığını iddia etseler de Deborra Lee Furness, Hugh Jackman’la boşanma davaları görülmeye başlar başlamaz bir açıklama yapmış ve “Kalbim benim gibi ihanete uğrayan ve yıkılan herkesin yanındadır” diyerek onu aldatan kocasını herkesin önünde yalanlamıştı.

Hayranları bu ilişkiye büyük tepki gösterip yıllardır bağırlarına bastıkları iki ünlü oyuncuya da cephe aldı. Ancak Hugh Jackman ve Sutton Foster aşklarını özgürce yaşama kararlarından dönmediler ve kimi zaman kırmızı halılarda kimi zaman da çıktıkları aşk tatillerinde samimi pozlar sergilemeye devam ettiler.

Ünlü çiftin cephesinden gelen haberlere göre ikili artık evlenmeye çok yakın. Hugh Jackman’ın bu konuda daha hevesli ve heyecanlı olduğu, sevgilisi Sutton Foster’la bir an önce nikah masasına oturmak istediği konuşuluyor.

Hatta dedikodulara göre bu aşka ve evlilik hevesine kendini o kadar kaptırmış durumda ki evlenmeden önce Sutton Foster’la bir evlilik öncesi anlaşması imzalamak ve büyük servetini koruma altına almak bile umurunda değil. Çünkü böyle bir anlaşma avukatlar tutmak ve titiz çalışmalar yapmak gerektiriyor ve bu da evlilik sürecini uzatıyor…

Evlilik öncesi anlaşmalar Hollywood yıldızları için nikah masasına oturmadan önce genelde uygulanan bir durum. Servetleri yüzlerce milyon dolarları bulan yıldız isimler olası bir ayrılık durumunda bu büyük meblağları eski eşlerine kaptırmamak için önceden anlaşma yoluyla önlem almayı tercih ediyorlar.

Hatta aynı durum Hugh Jackman’ın için de söz konusu olmuş, yasak aşkı için evliliğini bitirmek istediğinde boşanma davasının açılması ve sonuçlanması süreci tam 2 sene sürmüştü.

27 yıl evli kalan ve birlikte büyük bir servet biriktiren eski eşler ayrılırken bu paranın ve malların nasıl bölüşüleceği konusunda uzun müzakereler yapmak zorunda kalmışlardı.

Globe gazetesinin iddia ettiğine göre, 57 yaşındaki Avustralyalı aktör, Sutton Foster’la evlilik öncesi sözleşme yapmayı reddetti. İddiaya göre bir kaynak Globe'a, Jackman'ın bu fikri "düşünmeyi bile reddettiğini" ve öneriyi "hakaret" kabul ettiğini söyledi.

Yıldız oyuncunun 170 milyon dolarlık bir serveti olduğu bildiriliyor, ancak görünüşe göre Hugh Jackman bunu gelecekteki ikinci eşiyle paylaşmaktan çekinmiyor.

Çiftin bu yılın sonlarında "samimi" bir düğünle evlenmeye hazırlandığı ve kendilerine New York’un biraz dışlarında, kalabalıklardan uzak bir ev aradıkları da konuşuluyor.

Bunun önünde ise tek bir engel kalmış durumda. Sutton Foster Hugh Jackman’la ilişkisi ortaya çıkınca 10 yıllık kocası Ted Griffin'den ayrılmıştı ancak çiftin boşanma davası henüz sonuçlanmadı.