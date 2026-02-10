×
Yuvalar yıkan aşka anneden destek geldi: Önce üzüldüm ama oğlum ne kadar mutlu, görmüyor musunuz!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 08:54

Özellikle de gösteri dünyasında yaşanan yasak aşklar her zaman ilgi çeker. Bazen olayın tarafları şöhretlerini bu sayede daha da artırır hatta.

Elbette bu konuda da herkesin söyleyecek sözü, yapacak bir yorumu vardır. Ama öyle ya da böyle istediği kadar yuva yıksın, istediği kadar birileri üzülsün böyle aşklar öyle bir kalemde unutulup gitmez.

Tıpkı Hugh Jackman'ın Deborra Lee Furness ile kurduğu 27 yıllık yuvayı yıkan Sutton Foster aşkı gibi.

Tabii bu arada hatırlatmak gerekir ki yıkılan tek yuva ünlü çiftinki olmadı. Foster da ikinci kocası Ted Hughes'a boşanma davası açtı.

YASAK AŞKA ANNEDEN ONAY ÇIKTI
Geride kalbi kırık iki eş bırakan Hugh Jackman ve Sutton Foster aşkı hakkında da yapılan yorumların ardı arkası gelmedi. Ama içlerinden biri var ki diğer herkesinkinden daha fazla dikkat çekti.

Hugh Jackman'ın, daha çocukken kendisini terk edip giden ama ünlü oyuncunun yıllar sonra affettiği annesi Grace McNeil da oğlunun aşkına onay verdi.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Grace McNeill elbette oğlunun Deborra Lee Furness ile sürdürdüğü evliliğin yıkılmasına üzüldü.

Ama sonrasında yeni duruma da hemen ayak uydurdu.

Çünkü oğlunu yeniden mutlu ve yüzü güler halde görmek onu da sevindirdi. Yakınlarının söylediğine göre Grace, oğlu Hugh'un kendine çok uygun yeni bir eş bulduğunu düşünüyor.

Jackman'ın annesi Grace, oğlunun Deborra Lee Furness ile evliliğinin bitmesine üzüldü kaynaklara göre. Ama Sutton Foster sayesinde yüzünün ne kadar güldüğünü görünce de ilişkiyi onayladı.

BU AŞKIN OĞLUNA YARADIĞINA İNANIYOR
Bir anne olarak bu yeni aşkın ona ne kadar yaradığını ve olumlu anlamda değiştirdiğini de gözden kaçırmıyor.

Jackman'ın memleketi olan Avustralya'da yayınlanan magazin sitelerine konuşan bir kaynak "Grace elbette oğlunun evliliğinin yıkılmasına üzüldü. Ama sonra Hugh'un mutluluğunu görünce ortada tartışılacak bir durum olmadığını kabullendi" diye konuştu.

Söz konusu kaynak "Hugh artık yepyeni bir adama dönüştü. Grace de bunun nedeninin Sutton Foster olduğunu biliyor" dedi.

Jackman ile Deborra Lee Furness'ın 27 yıllık evliliğini yasak aşk bitirdi.

Bu yılın başından beri ortada dolaşan iddialara göre Foster ise Jackman gizlice nişanlandı.

DAHA ÇOCUKKEN ONLARI TERK ETMİŞTİ
Bu arada Hugh Jackman ile Grace McNeill'in ilişkisi öyle sıradan anne ve evlat ilişkilerinden farklı. Çünkü Grace, daha küçücük bir çocukken Hugh'u ve diğer dört kardeşini terk etti.

Jackman'ın annesi Grace, Christopher Jackman ile evliliğinden toplam beş çocuk sahibi oldu. Aile, Avustralya'da yaşıyordu. Ancak Grace McNeill, hayatından memnun değildi ve bir gün ailesini terk edip kendi anavatanı olan İngiltere'ye geri döndü.

O dönemde 8 yaşında olan Jackman, sabah kendisini okula uğurlayan annesinin kafasından geçenleri bilmiyordu. Eve döndüğünde annesi yoktu, iki gün sonra gelen telgrafla onun İngiltere'ye döndüğünü öğrendi aile.

BABASI YILLARCA GERİ DÖNMESİ İÇİN DUA ETMİŞ
Jackman terk edildiği günü hiç unutmamış. Annesinin başına bir havlu sarıp kendisini okula uğurladığını hala hatırlıyor.

Okuldan döndüğünde evde kimsenin olmadığını da. Her gün annesinin geri dönmesini beklediğini söyleyen Jackman, babasının da bunun için her gece dua ettiğini sanki olay bugün olmuş gibi hatırlıyor.

Bu beklenmedik olayın ardından Jackman'ın iki kız kardeşi Zoe ve Sonya anneleriyle birlikte yaşamak için İngiltere'ye gitti.

Hugh ile ağabeyleri Ian ve Ralph ise babaları Christopher ile birlikte Avustralya'ya kaldı. Üç erkek çocuğunu baba Jackman büyüttü.

 Hugh Jackman, hep annesinin bir gün geri dönmesini beklemiş. Fakat 13 yaşına geldiğinde artık annesinin asla eve gelmeyeceğini kabullenmiş. Ünlü oyuncu, zor geçen çocukluk ve gençlik yıllarından sonra kendisi de bir aile sahibi olunca annesine olan bakışı da değişmiş. Jackman yıllar önce verdiği bir röportajda annesini affettiğini ve onunla barış yaptıklarını açıklamıştı. Jackman, annesiyle arasının iyi olduğunu ve yılın belli dönemlerinde onu görmek için İngiltere'ye gittiğini söylemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hugh Jackman#Sutton Foster#Deborra Lee Furness

